Kołtoń ujawnia, co się dzieje w szatni Lecha. "Kompletna degrengolada"

Lech Poznań w obecnym sezonie kompletnie zawiódł swoich kibiców. Choć w poprzednim grał w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy, teraz odpadł już na początku eliminacji. Do tego doszła porażka w ćwierćfinale Pucharu Polski i fatalna końcówka w ekstraklasie. Lech nie był w stanie wygrać trzech ostatnich spotkań, a po niedzielnej porażce z Legią 1:2 spadł na piąte miejsce w tabeli i zmniejszył swoje szanse na awans do europejskich pucharów. Na domiar złego okazuje się, że zespół rozsadzają wewnętrzne spory.

Konflikt rozdziera szatnię Lecha. "Kompletna degrengolada"

Takie rewelacje ujawnił w progamie "Euro Raport" na kanale Meczyki.pl na YouTube Roman Kołtoń. - Słyszę, że są ogromne podziały w drużynie Lecha Poznań. Jest duży konflikt, z tego co słyszę z otoczenia Lecha, między piłkarzami zagranicznymi a polskimi. Pytanie jak się pozycjonuje w tym konflikcie Bartosz Salamon? Z tego, co słyszę, to po stronie piłkarzy zagranicznych - zdradził dziennikarz. Rola Salamona jest tutaj kluczowa. Doświadczony stoper pełni funkcję kapitana i lidera defensywy. To on był jednym z największych winowajców ostatniej porażki z Legią, w którym zdobył bramkę samobójczą.

Żeby Lech awansował do europejskich pucharów, musi w dwóch ostatnich kolejkach odrobić jeden punkt straty do trzeciej w tabeli Legii. - Po tym meczu z Legią nie mają już wszystkiego w swoich rękach i to jest dramat tego klubu. Atmosfera jest podła. Słyszałem, że to jest kompletna degrengolada, to co się dzieje w Lechu - wyjaśnił Kołtoń.

Kołtoń podsumował pracę Rumaka w Lechu. "To jest misja straceńcza"

Odpowiedzialność za słabe wyniki już poniósł trener Lecha Mariusz Rumak, który odejdzie po zakończeniu sezonu. Już wiadomo, że jego miejsce zajmie Duńczyk Niels Frederiksen. - Drużyna jest pozbawiona kompletnie dynamiki. To jest jakiś błąd, jaki popełniono w przygotowaniach. Wszystko najłatwiej zrzucić na trenera Rumaka. Podjął się tej misji, a okazało się, że to jest misja straceńcza. Nie chce zwalniać Rumaka z odpowiedzialności, ale wydaje mi się, że ten klub jest na absolutnym zakręcie w historii co najmniej ostatnich kilku lat - podsumował Kołtoń.

W ostatnich dwóch kolejkach Lech Poznań zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź (19 maja, godz. 17:30) oraz u siebie z Koroną Kielce (25 maja, godz. 17:30).