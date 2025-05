To już oficjalne. Legia potwierdza zmianę w klubie

Legię Warszawa czekają spore zmiany. Klub rozstał się kilka dni temu z dotychczasowym trenerem Goncalo Feio i obecnie poszukuje jego następcy. Na liście znajduje się kilku kandydatów, ale działacze jeszcze nie zadecydowali. Podjęli natomiast decyzję w sprawie nowego dyrektora działu skautingu. Od marca 2022 roku do kwietnia tego roku to stanowisko oficjalnie piastował Radosław Mozyrko. Kto go zastąpi?

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Piotr Zasada nowym dyrektorem skautingu Legii Warszawa. "Posiada niezbędne kompetencje"

W piątkowe popołudnie Legia poinformowała, że nowym dyrektorem skautingu został Piotr Zasada. Do tej pory pełnił on funkcję wicedyrektora Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa ds. skautingu, rekrutacji i rozwoju indywidualnego. Z klubem związany pozostaje już od wielu lat. Wcześniej pracował w Motorze Lublin czy cypryjskim ENP FC.

- Systematycznie wzmacniamy dział sportowy i poszerzamy zakres naszej działalności, by w pełni wykorzystać potencjał Legii jako klubu o silnej pozycji na rynku - zaczął na wstępie Fredi Bobić, cytowany przez klubowe media. - Piotr posiada niezbędne kompetencje i cechy, by odnieść sukces w tej roli. Będziemy się wzajemnie wspierać i współpracować, dbając o najwyższą jakość kadry zespołu w nadchodzących sezonach oraz budując wartość zawodników - dodawał.

Co będzie należało do obowiązków Zasady? "W nowej roli będzie odpowiedzialny za proces poszukiwania piłkarzy oraz budowę rozbudowanej siatki skautingowej obejmującej Polskę i wybrane regiony świata" - czytamy na stronie Legii.

Co jeszcze czeka Legię?

Jak wiemy, nie będą to jedyne zmiany, które zostaną wprowadzone w klubie. Te zachodzą się już od kilku miesięcy. Niedawno nowym dyrektorem sportowym został Michał Żewłakow. Podobne zadanie w klubie pełni też Bobić, który został mianowany dyrektorem operacyjnym. Teoretycznie jeden z działaczy ma zajmować się transferami wychodzącymi, a drugi przychodzącymi, co jest dość niespotykane. - Klasyczny bałagan legijny - spuentował Piotr Żelazny w programie "To jest Sport.pl". Niewykluczone, że do ruchów dojdzie też w szatni. Władze klubu z pewnością będą starały się wzmocnić drużynę jak najlepiej, by w kolejnym sezonie powalczyć o wysokie cele.

Zobacz też: Media: To ma być nowy klub Goncalo Feio! Szybko poszło.

W tej kampanii w pełni zrealizować ich się nie udało. Choć Legia dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy i wygrała Puchar Polski, to zajęła dopiero piątą lokatę w ekstraklasie. W kolejnym sezonie wprawdzie zagra w Lidze Europy, ale zawdzięcza to tylko sukcesowi w pucharze kraju, a nie rywalizacji ligowej.