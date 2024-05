Legenda futbolu wybrała hańbę. Oficjalnie. Wyjeżdża do Rosji

Dejan Stanković kompletnie zaskoczył. Odkąd w lutym 2022 r. Rosja napadła na Ukrainę, wielu zagranicznych piłkarzy i trenerów opuściło państwo agresora. Były pomocnik Interu Mediolan i reprezentacji Serbii właśnie postanowił zadziałać dokładnie odwrotnie. Od kolejnego sezonu będzie zarabiał pieniądze w Moskwie.

Słynny Dejan Stanković zdecydował. Będzie trenował w Rosji

Serb pracę szkoleniowca rozpoczął pod koniec 2019 r., kiedy to objął rodzimą Crvenę Zvezdę Belgrad. Sięgnął z nią po trzy mistrzostwa Serbii i dwa krajowe puchary. Niespełna trzy lata później przeniósł się do włoskiej Sampdorii Genua, a od września zeszłego roku prowadził węgierski Ferencvaros, z którym zagwarantował sobie mistrzowski tytuł. Z Budapesztu przeniesie się jednak do Moskwy, bo właśnie został ogłoszony nowym trenerem Spartaka.

Klub od kwietnia pozostaje bez pierwszego szkoleniowca po tym, jak ze względu na słabe wyniki zwolniony został Hiszpan Guillermo Abascal. Jego miejsce jako trener tymczasowy zajął Vladimir Slisković. Jak poinformowali przedstawiciele Spartaka, Bośniak będzie pełnił tę funkcję do końca obecnych rozgrywek. Stanković podejmie pracę dopiero od startu następnego sezonu, a Slisković będzie jednym z jego asystentów.

Stanković ze Spartakiem podpisał dwuletnią umowę. Obecnie klub na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmuje dopiero piąte miejsce w lidze rosyjskiej. Do liderującego Dynama Moskwa traci siedem punktów i nie ma już szans na mistrzostwo kraju. A czeka na nie już od siedmiu lat.

Jako piłkarz Dejan Stanković zasłynął przede wszystkim jako legenda Interu Mediolan. Grał w nim od 2004 do 2013 r. i przyczynił się do triumfu w Lidze Mistrzów w sezonie 2009/10. Z tym klubem zdobył także pięć tytułów mistrza Włoch i cztery krajowe puchary. Wcześniej był zawodnikiem Lazio Rzym, z którym wywalczył mistrzostwo i dwa puchary Włoch, a także Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar UEFA. Karierę rozpoczynał zaś w Crvenie Zvezdzie.