Rivaldo powiedział o Lewandowskim to, co inni boją się pomyśleć. "To ważne"

Chociaż Robert Lewandowski twardo podkreśla, że w przyszłym sezonie będzie grał w FC Barcelonie, to niezmiennie pojawiają się informacje, że kataloński klub nie wyklucza latem jego odejścia. Kontrakt Polaka z Barceloną obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, więc klub mógłby coś na nim jeszcze zarobić w razie ewentualnej sprzedaży.

"Xavi nie jest pewien co do przyszłości Lewandowskiego, a Polak ma wrażenie, że chcą przesunąć jego krzesło i że klub nie miałby nic przeciwko, gdyby zwolnił pensję w wysokości ponad 30 milionów brutto, którą otrzymuje" - poinformował w środę hiszpański dziennik "AS".

Rivaldo nie ma wątpliwości ws. Roberta Lewandowskiego. "To ważna kwestia"

Swoim spojrzeniem na sytuację Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie podzielił się legendarny Rivaldo. - Lewandowski jest świetnym napastnikiem, ale jest już stary, a to ważna kwestia - powiedział Brazylijczyk, cytowany przez "Sport". Reprezentant Polski w sierpniu skończy 36 lat.

- Za moich czasów, gdy miałeś 30 lat, to klub rozważał opcję wystawienia cię na sprzedaż - dodał Rivaldo, który FC Barcelonę opuścił w 2002 roku w wieku... 30 lat. - W dzisiejszych czasach podpisuje się umowy ze starszymi zawodnikami, którzy mają po 36 czy 37 lat.

- Chociaż Lewandowski jest w Barcelonie dopiero od dwóch lat, to klub potrzebuje tytułów, a kibice chcą widzieć silniejszą drużynę niż w ostatnich dwóch latach - wytłumaczył mistrz świata z 2002 roku. Dodał jednak, że jego zdaniem Lewandowski nadchodzącego lata nie odejdzie z klubu.

Robert Lewandowski w obecnym sezonie zdobył 24 bramki i zanotował dziewięć asyst w 46 meczach dla FC Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Jedno z ostatnich spotkań Barcelony rozegra w czwartkowy wieczór, gdy o 21:30 zmierzy się na wyjeździe z Almerią. Relację z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.