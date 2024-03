"Piekło na ziemi". Fatalne wieści dla Robinho. Gorzej być nie może?

Kilka dni temu Robinho został aresztowany przez policję w Brazylii, a następnie przetransportowany do Zakładu Karnego nr 2 w Tremembe. Skazani opisują to więzienie jako "piekło na ziemi", gdzie przemoc seksualna jest na porządku dziennym. Co więcej, w ok. 10-tysięcznych ośrodkach odbywa karę nawet po trzy razy więcej osadzonych. - Robinho z pewnością ma przed sobą trudne lata - czytamy w artykule.

