Boniek wylewa kubeł zimnej wody po meczu z Estonią. "Poziom trzeciej ligi"

Polska wygrała z Estonią aż 5:1, a rywale przez cały mecz oddali tylko jeden celny strzał. Po meczu zdecydowana większość ekspertów nie ukrywa zadowolenia. Choć Biało-Czerwoni grali z jedną z najgorszych drużyn w Europie, to przed meczem można było czuć niepokój - w końcu w zeszłym roku reprezentanci Polski zagrali nędzne mecze z Mołdawią (2:3 i 1:1) i pozbawione stylu spotkania z Wyspami Owczymi (2:0, 2:0).

Boniek uderza w Estonię. "Graliśmy z rywalem na poziomie naszej trzeciej ligi"

Tymczasem w meczu z Estonią Polacy całkowicie zdominowali rywala. Zdaniem Zbigniewa Bońka zbyt wiele uwagi poświęca się temu spotkaniu. I w rozmowie z Polsatem Sport przypomina, że rywal Biało-Czerwonych był bardzo słaby, a już za kilka dni czeka ich mecz z dużo groźniejszym przeciwnikiem.

- Lektura meczu z Estonią jest niebezpieczna. Widzę szukanie na siłę pozytywów. Skoncentrujmy się na Walii. Estonia była drużyną bardzo słabą, ale to było wiadomo już przed meczem. To spotkanie było tylko po to, aby je wygrać i pojechać na finał barażu do Helsinek czy Cardiff. Podkreślam, graliśmy z rywalem na poziomie naszej trzeciej ligi. Ja uważam, że każda polska drużyna z Ekstraklasy czy Fortuna 1. Ligi wygrałaby z Estonią - ocenił były prezes PZPN.

Zdaniem Zbigniewa Bońka reprezentacja Polski w ogóle nie powinna grać z Estonią, bo wypadałoby, żeby już miała zapewniony udział w Euro 2024.

- Uważam, że my powinniśmy być już dawno na turnieju w Niemczech, a nie martwić się o wtorkowy mecz. Tymczasem zawaliliśmy eliminacje, mamy drugą szansę. Na razie wyeliminowaliśmy drużynę słabą, która po czerwonej kartce dla Paskotsiego, co było olbrzymią zasługą Zalewskiego, przestała w ogóle istnieć - zwrócił uwagę.

Polska awansuje na Euro 2024? "Mamy lepszych piłkarzy"

Boniek uważa też, że Polska ma szansę wywalczyć awans na turniej w Niemczech. Stwierdził, że Biało-Czerwoni dysponują lepszym zespołem od Walii. Widzi jednak zagrożenie w stylu gry tej reprezentacji.

- My mamy lepszych piłkarzy, oni grają u siebie, więc szanse są 50 na 50. Walijczycy są niebezpieczni, każde ich wejście na naszą połowę będzie niosło zagrożenie. Będą chcieli wykorzystać centymetry, siłę. Ale my też mamy takich zawodników. Niespełna dwa lata temu pokonaliśmy Walię na jej terenie z trenerem Michniewiczem. Było to również ważne starcie, na wagę utrzymania się w Dywizji A Ligi Narodów. Pokonaliśmy ich 1:0 po trafieniu Świderskiego. Michniewicz pokazał, że z Walią można wygrać - podsumował były prezes PZPN.

Reprezentacja Polski zagra z Walią we wtorek 26 marca o godzinie 20:45 na wyjeździe. Jeżeli Biało-Czerwoni wygrają i wywalczą awans na turniej finałowy, to trafią do grupy z Francją, Holandią i Austrią.