Tomaszewski postawił sprawę jasno ws. opaski kapitańskiej dla Lewandowskiego

W miniony czwartek odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jana Urbana, nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Dziennikarze pytali Urbana o powrót Roberta Lewandowskiego do kadry i jego podejście do całego tematu z odebraniem opaski. - Nie uciekniemy od tego tematu, bo muszę sobie z tym wszystkim poradzić. Muszę posłuchać opinii każdej ze stron, co się stało, wyciągnąć wnioski i spróbować wspólnie wyjść z tej sytuacji, bo czas nagli. To są zbyt poważne rzeczy, by je załatwiać na telefon - mówił Urban.

Tak Urban powinien się zachować ws. Lewandowskiego. "Nie może być targów"

Jan Tomaszewski rozmawiał z "Super Expressem" kilka dni po pierwszej konferencji prasowej Urbana. Były reprezentant Polski mówi, jak powinien zachować się selekcjoner w temacie Lewandowskiego. - Robert to najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki, ale odmówił gry w reprezentacji. Jan powinien w tej chwili zadzwonić do Roberta i powiadomić go, że jest powołany do kadry narodowej na nadchodzące mecze z Holandią i Finlandią i co on na to - powiedział.

Jednocześnie Tomaszewski wskazuje, że kapitanem Polaków powinien pozostać Piotr Zieliński. - Robert na własne życzenie potraktował swoich kolegów z kadry tak, a nie inaczej. W tej chwili nie może być żadnych targów. Opaski kapitana Lewandowski nie powinien dostać do końca eliminacji. Kapitanem powinien zostać Zieliński, a jeśli nie będzie grał, to któryś z zawodników z rady drużyny, który będzie dyrygował tą jedenastką, w tym również Robertem - dodał były bramkarz.

Tomaszewski tak radzi Urbanowi. "Żeby nas traktowali jak równy z równym"

W trakcie wywiadu Tomaszewski mówił też o radach, jakie dałby Urbanowi przed pierwszym zgrupowaniem reprezentacji Polski.

- Jeśli Jasiu złapie to wszystko, opanuje, będzie ten zamordyzm, to jestem przekonany, że nasi piłkarze bardzo szybko awansują w hierarchii europejskiej i światowej. A o to chodzi! Żeby nas traktowali jak równy z równym. Raz na tydzień trener powinien robić wideokonferencję z tymi ponad dwudziestoma piłkarzami. Ustalić, jakim gramy systemem: czy trójką, czy czwórką. Czy jedną dziewiątką, czy dwiema. To powinna być pierwsza rzecz - tłumaczy Tomaszewski.

- Na razie jest Holandia, nie myślmy o Finlandii. Krok po kroku! Jeśli wygramy z Holendrami, mamy otwarte wrota do mistrzostw świata - podsumował.

Relacje tekstowe na żywo z meczów reprezentacji Polski przeciwko Holandii (04.09) i Finlandii (07.09) w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.