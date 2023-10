Oto główny cel transferowy Barcelony w zimowym okienku

W styczniu do FC Barcelony przyjdzie Vitor Roque, wielki talent z Brazylii. Ale to ofensywny gracz, a "Blaugrana" potrzebuje kogoś do środka pola i wykonywania "czarnej roboty" w obronie.

Barcelona szykuje transfer

Jak informuje redakcja "Relevo", celem transferowym Barcelony zimą będzie sprowadzenie dobrego defensywnego pomocnika. Wciąż jest luka do wypełnienia po odejściu Sergio Busquetsa, który nie przedłużył kontraktu.

Odpowiednim zastępstwem wydawał się być Oriol Romeu. Wychowanek, z doświadczeniem w Premier League i Bundeslidze. Do pierwszej drużyny Barcelony trafił latem tego roku po dobrym sezonie w Gironie. Romeu był jedynym płatnym transferem "Dumy Katalonii" w minionym okienku transferowym. Mistrzowie Hiszpanii zapłacili za niego 3,4 mln euro.

O ile Romeu wyglądał naprawdę dobrze w pierwszych tygodniach tego sezonu, tak od jakiegoś czasu ewidentnie gubi formę. Środek pola nie jest z nim do końca pewną formacją. Dał słabą zmianę w ostatnim El Clasico, był nawet najsłabszym ogniwem Barcelony przeciwko Realowi Madryt (1:2). Katalończycy potrzebują przynajmniej dodatkowej konkurencji dla Romeu, ale niewykluczone, że nawet zastępstwa.

"Relevo" jednak nie podaje konkretnego nazwiska, które byłoby na radarze Barcelony. Wyklucza jednak transfer definitywny z jakiejkolwiek ligi na świecie. Wszystko przez finansowe fair play La Ligi, które dziś ogranicza możliwości "Blaugrany". Zdaniem portalu władze klubu chcą postawić na półroczne wypożyczenie.

"Oriol Romeu nie radzi sobie najlepiej. Klub chce sprowadzić kogoś na zasadzie takiej jak Cancelo i Feliksa. Nowy piłkarz musi również podjąć duży wysiłek, aby tu przyjść ze względu na finanse" - czytamy.

W tym sezonie Oriol Romeu zagrał w 14 meczach dla FC Barcelony, zanotował jedną asystę. Nie dostał ani jednej żółtej kartki. Ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2026 r. Transfermarkt wycenia piłkarza na pięć milionów euro.