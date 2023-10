UEFA podjęła decyzję ws. meczu Belgia - Szwecja. Został przerwany przez zamach

Poniedziałkowy mecz eliminacji Euro 2024 pomiędzy Belgią a Szwecją w Brukseli po pierwszej połowie został przerwany ze względów bezpieczeństwa. To dlatego, że w mieście doszło do zamachu terrorystycznego, w którym życie straciło dwóch szwedzkich kibiców. Gdy piłkarze dowiedzieli się o tym, nie chcieli wyjść na drugą połowę. Policja odnalazła zamachowca we wtorek. W trakcie akcji został on postrzelony i zmarł w szpitalu.

UEFA ogłosiła decyzję w sprawie meczu Belgia - Szwecja. "Uznany za przerwany,"

Początkowo nie było wiadomo, czy spotkanie zostanie dokończone. UEFA wydała komunikat, w którym poinformowała, że "dalsza komunikacja zostanie przeprowadzona w odpowiednim czasie". Zgodnie z przepisami powinno zostać dograne następnego dnia albo w innym wyznaczonym terminie.

Wiadomo już, co postanowiła europejska federacja. W czwartek opublikowano komunikat, w którym przekazano, że mecz "został uznany za przerwany, a wynik do przerwy potwierdzony jako ostateczny". Dodano, że każda drużyna otrzyma jeden punkt w tabeli grupy F, ponadto każde zawieszenie uważa się za odbyte, a otrzymane żółte kartki zachowują ważność.

Przy podejmowaniu tej decyzji Komitet Wykonawczy wziął pod uwagę stanowisko obu drużyn. "Rozegranie pozostałej części meczu następnego dnia (we wtorek - red.) okazało się niemożliwe. Zarówno Królewski Belgijski Związek Piłki Nożnej, jak i Szwedzki Związek Piłki Nożnej, biorąc pod uwagę okoliczności, jasno wyraziły chęć niedogrywania go i uznania wyniku do przerwy za ostateczny". Podkreślono, że rezultat ten nie ma wpływu na przebieg kwalifikacji, gdyż już wcześniej awans z tej grupy zapewnili sobie Belgowie i Austriacy, Szwecja została wyeliminowana (a ze względu na słabe wyniki w Lidze Narodów nie ma szans nawet na baraże).

Problem byłby także ze wskazaniem dogodnego terminu dokończenia spotkania. "Terminarze nie pozwalają na przyjęcie żadnej daty w nadchodzącym listopadowym oknie międzynarodowym. Wtedy musi zakończyć się faza grupowa eliminacji, po której nastąpi losowanie baraży oraz losowanie turnieju finałowego" - czytamy.

Tabela grupy F eliminacji Euro 2024 po decyzji UEFA ws. meczu Belgia - Szwecja

Belgia - 7 meczów, 17 punktów, 17-4 bilans bramek Austria - 7, 16 pkt, 15-7 Szwecja - 6, 7 pkt, 12-9 Azerbejdżan - 6, 4 pkt, 4-12 Estonia - 6, 1 pkt, 2-18

Belgom pozostało jedno spotkanie w kwalifikacjach, zagrają w nim z Azerbejdżanem (19 listopada). Szwedzi mają przed sobą mecze z Azerami (16 listopada) i Estończykami (19 listopada).