Władze Alkmaar wciąż zszokowane po meczu Legii. "Burmistrz jest przerażona"

Legia Warszawa - od zakończenia meczu z AZ Alkmaar - ruszyła z medialną ofensywą, żeby pokazać winę holenderskiego klubu i policji. Dowody wicemistrzów Polski są bardzo mocne - przedstawili je nie tylko w nagraniach opublikowanych tuż po spotkaniu, ale również na konferencji prasowej Dariusza Mioduskiego oraz w filmie.

Burmistrz Alkmaar przerażona. Dostaje pogróżki z Polski?

Oczywiście Holendrzy uważają, że winę za pomeczowe wydarzenia - w wyniku których aresztowani zostali Josue oraz Radovan Pankow - ponoszą przede wszystkim piłkarze Legii, a za złą atmosferę wokół spotkania - jej kibice. Doszło do tego, że do sprawy odniósł się nawet premier Mateusz Morawiecki. Szybko dostał odpowiedź od tamtejszej minister sprawiedliwości, która kazała mu "najpierw spojrzeć na swój własny klub".

Wkrótce potem szefowie holenderskiej policji zaapelowali o zakaz wjazdu dla polskich kibiców. Burmistrzyni Alkmaar Anja Schouten już wcześniej zapowiedziała takie kroki. W dodatku zasłynęła blokowaniem Polaków w mediach społecznościowych. Teraz skarży się na hejt.

- Często pojawiają się nienawistne komentarze w jej mediach społecznościowych, gdzie Alkmaar nazywane jest rasistowskim miastem i z odniesieniami do drugiej wojny światowej - powiedziała Joke Janse, rzeczniczka władz miejskich. - Czekamy na twój przyjazd do Polski - podała przykład. - To coś, z czym burmistrzyni nigdy nie miała do czynienia na taką skalę, jest tym przerażona! - stwierdziła w rozmowie z "De Telegraaf".

Rzeczniczka przyznaje, że komentarze są usuwane w miarę możliwości, a niektóre funkcje - jak na przykład możliwość obserwowania miejskich kont - zostały ograniczone. Uskarża się przy tym na negatywne opinie, które Polacy wystawiają miastu i lokalnym przedsiębiorcom w serwisach społecznościowych. Dyrektor miejskiego marketingu Ger Welbers zaleca pozostawiać je bez komentarza, by nie dolewać już oliwy do ognia. Nie ukrywa jednak irytacji całą sytuacją. - Najwięcej mówi to o wysyłających te komentarze, którzy to wymyślają! - podsumowuje.