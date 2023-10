Szwedzi stawiają jasno kwestie dogrania meczu z Belgią. UEFA może ich jednak zmusić

Przed poniedziałkowym spotkaniem eliminacji Euro 2024 pomiędzy Belgią a Szwecją doszło do wstrząsających wydarzeń. Na ulicach Brukseli zamachowiec śmiertelnie postrzelił dwóch szwedzkich kibiców, wykrzykując przy tym religijne hasła (później sam wyznał, że jest związany z Państwem Islamskim). W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa mecz został przerwany po pierwszej połowie, przy wyniku 1:1. W międzyczasie trwała policyjna obława, która we wtorek rano zakończyła się postrzeleniem zamachowca Abdesalema L. w kawiarni w Schaarbeek. Ranny zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Szwedzi nie chcieli dograć meczu z Belgią i wrócili do kraju. Co zrobi UEFA?

W przerwie meczu informacja o zamachu dotarła do reprezentantów Szwecji. Ci w tych okolicznościach nie mieli zamiaru kontynuować gry i uważają, że dogrywanie drugiej połowy mija się z celem. - Belgia ma już awans na Euro, my nie mamy na to szans. Nie widzę sensu kończyć tego meczu - stwierdził ich kapitan Victor Lindelof, cytowany przez gazetę "Expressen".

Wola piłkarzy to jedno, a co innego stanowią przepisy UEFA. "Expressen" przypomina, że według nich jeśli spotkanie zostało przerwane, to należy je wznowić następnego dnia. "Zasady UEFA mówią - Szwecja może zostać zmuszona go gry wbrew jej woli" - napisano. Jednak jest to praktycznie niemożliwe, gdyż we wtorek rano Szwedzki Związek Piłki Nożnej (SvFF) ogłosił, że drużyna wróciła do kraju, a stamtąd piłkarze rozjadą się do klubów.

Co można zrobić w takiej sytuacji? "Expressen" powołuje się na zapisy mówiące, że UEFA może wyznaczyć nowy termin meczu, który w miarę możliwości powinien zostać rozegrany na tej samej arenie. W tym wypadku byłby to Stadion Króla Baudouina I w stolicy Belgii. "W szczególnych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia innego planu gry i rozegrania meczu, także przy pustych trybunach, jeżeli wymaga tego sytuacja. W każdym razie decyzja UEFA jest ostateczna" - czytamy.

Szwedzi o meczu z Belgią. "Nie ma znaczenia"

Petra Thoren, rzeczniczka prasowa SvFF, we wtorek rano przekazała, że nie ma żadnych informacji na temat tego, czy i kiedy mecz zostanie dograny. - Będziemy prowadzić dialog z belgijską federacją i UEFA - wyjaśniła.

Głos w tej sprawie zabrał także Janne Andersson, selekcjoner Szwedów, który wypowiedział się w podobnym tonie co Lindelof. - Nie ma znaczenia, czy mecz zostanie rozegrany. Prawdopodobnie nie powinniśmy grać w piłkę nożną, kiedy takie rzeczy dzieją się na świecie. Musimy spróbować zaprowadzić porządek w naszym społeczeństwie - powiedział, cytowany przez "Expressen".