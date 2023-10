Te kraje mogą już zapomnieć o Euro 2024. Jeden to absolutna sensacja. Co za upadek

Kolejne mecze eliminacji Euro 2024 i ich wyniki sprawiły, że wiemy już, kto z pewnością pojedzie na w przyszłym roku na turniej do Niemiec. Awansu są pewni m.in. Portugalczycy i Francuzi. Obecności tak świetnych zespołów na turnieju spodziewali się wszyscy, podobnie jak braku awansu dla reprezentacji z samego dna europejskiego futbolu. Dość niespodziewanie dołączyła do nich w teorii bardzo mocna drużyna.

12 reprezentacji już na pewno nie zagra na Euro 2024. Wśród nich zwycięzcy "polskiej grupy"

Wyniki ostatnich kolejek eliminacyjnych wyjaśniły sytuację wielu zespołów. Nikogo nie zaskoczy, że na Euro 2024 nie pojadą m.in. San Marino, Lichtenstein, Andora, Malta i Gibraltar. Dołączyły do nich również Łotwa, Litwa, Białoruś i Irlandia Północna.

Nieco bardziej niespodziewany może być brak awansu Macedonii Północnej, która zagrała na poprzednim Euro i zajęła czwarte miejsce w grupie C za Holandią, Austrią i Ukrainą. Do Macedończyków dołączył jeszcze zespół, który na poprzednim turnieju sprawił niemałą niespodziankę.

Chodzi o Szwedów, którzy stracili już wszelkie szanse, by dostać się na turniej w Niemczech. Obecnie ten zespół zajmuje trzecie miejsce w grupie F i nie ma nawet możliwości, by zagrać w barażach. Biorąc pod uwagę poprzedni turniej, jest to gigantyczne zaskoczenie.

Na Euro 2020 Szwedzi wygrali grupę E przed Hiszpanią, Słowacją i Polską. W meczu z Biało-Czerwonymi wygrali 3:2, zgarniając pełną pulę po golu w doliczonym czasie gry. Później w 1/8 finału rywalizowali z Ukrainą. Tamto spotkanie przegrali 1:2 i po całym turnieju mogli czuć spory niedosyt. Na kolejnym Euro wyniku nie poprawią i niemal na pewno po eliminacjach pożegnają trenera Jensa Anderssona.

Lista krajów, które na pewno nie zagrają na Euro 2024:

Szwecja

Macedonia Północna

Cypr

Irlandia Północna

Białoruś

Litwa

Łotwa

Gibraltar

Malta

Andora

Lichtenstein

San Marino

Kolejna seria gier w eliminacjach Euro 2024 rozpocznie się 15 listopada. Dwa dni później reprezentacja Polski zagra swój mecz z Czechami na Stadionie Narodowym.