Piłkarz europejskiego giganta zaginął. Od tygodni nie daje znaku życia

Emil Roback w szwedzkim Hammarby przeszedł przez różne szczeble drużyn młodzieżowych, co zaowocowało we wrześniu 2020 roku transferem za półtora miliona euro do AC Milanu. Jego przenosiny miał polecać sam Zlatan Ibrahimović. W Mediolanie także grał w młodzieżowych drużynach i doczekał się nawet debiutu w dorosłej ekipie w rozgrywkach Pucharu Włoch. W marcu bieżącego roku został wypożyczony z Milanu do szwedzkiego IFK Norrkoping, dla którego wystąpił do tej pory w trzech meczach. Ostatni raz wystąpił 18 września w przegranym 0:2 meczu z Mjallby AIF.

REKLAMA

Zobacz wideo Bolesne słowa o piłkarzu reprezentacji. "On nie zostanie liderem"

Emil Roback nie daje znaku życia od dwóch tygodni

Szwedzki portal aftonbladet.com przekazał, że jego aktualny klub IFK Norrkoping nie może skontaktować się z Robackiem od dwóch tygodni. Zawodnik nie zjawia się na treningach i nie odpowiada na wszelkie próby skomunikowania się.

- Chcę wiedzieć, czy z nim wszystko w porządku. Niepokojące jest to, że nie możemy się z nim skontaktować. Nie wiem jednak, co jeszcze możemy zrobić - przyznał wprost dyrektor sportowy klubu Tony Martinsson cytowany przez portal.

- Chcę, żeby tu wrócił. Wtedy znajdziemy rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla wszystko. Nie straciłem nadziei, że wróci, ale trudno powiedzieć, co będzie, skoro nie znaleźliśmy go przez 14 dni - przyznawał działacz IFK Norrkoping. Sprawę na pewno utrudnia też fakt, że 20-latek nie jest aktywny w mediach społecznościowych od dłuższego czasu.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

"La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że AC Milan znajduje się w ciągłym kontakcie ze szwedzkim klubem oraz agentem zawodnika. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania wszystkich stron, żeby wyjaśnić, gdzie może znajdować się Roback i co doprowadziło do całej tej sytuacji.