PSG podjął decyzję. Już tylko jeden krok do transferowego rekordu wszech czasów

Wszystko zaczęło się kilka dni temu, gdy Paris Saint-Germain poinformowało o tym, że Kylian Mbappe nie pojedzie z drużyną Luisa Enrique na przedsezonowe tournée do Japonii i Korei Południowej. To efekt ostatnich zgrzytów między klubem a zawodnikiem.

Mbappe, którego kontrakt z PSG wygasa latem przyszłego roku, nie chciał podpisać nowej umowy. To oznaczało, że już 1 stycznia 2024 r. francuski napastnik mógłby podpisać kontrakt z nowym klubem, który ważny byłby od 1 lipca 2024 r.

Jak informowały francuskie media władze PSG postawiły zawodnikowi ultimatum: albo podpiszesz nowy kontrakt, albo wystawimy cię na sprzedaż. Ostatecznie władze mistrzów Francji miały wściec się na Mbappe, który miał już porozumieć się z Realem Madryt.

PSG zdecydowało o wystawieniu na sprzedaż piłkarza, bo to ostatni moment, by na nim zarobić. Mistrzowie Francji poinformowali, że w drużynie Enrique znaleźli się tylko piłkarze, którym zależy na grze dla paryskiego klubu.

PSG przyjęło ofertę Al-Hilal!

Sytuacja sprawiła, że Mbappe z jeszcze większym zaciekawieniem zaczęły się przyglądać największe kluby na świecie. Z zamieszania wokół Francuza chciałyby skorzystać m.in. Chelsea, Manchester United czy FC Barcelona. W poniedziałek zdecydowanie do gry weszli jednak Saudyjczycy.

Al-Hilal się nie patyczkowało i zaproponowało PSG rekordową kwotę 300 mln euro za zawodnika. Sam Mbappe miałby otrzymać 700 mln euro za rok gry w Paryżu, co stanowiłoby absolutny rekord. Co ciekawe, według nieoficjalnych informacji Al-Hilal byłoby gotowe podpisać z zawodnikiem jedynie roczną umowę, by za rok umożliwić mu odejście do Realu Madryt.

Kilkanaście minut temu angielski Sky Sport poinformował, że PSG przyjął propozycję Al-Hilal. Teraz wszystko zależy od decyzji samego Mbappe. Wydaje się, że Francuz ma tylko dwa wyjścia: albo odejdzie do Arabii Saudyjskiej, albo najbliższy rok spędzi bez gry na profesjonalnym poziomie klubowym.

Gdyby Mbappe zdecydował się na transfer do Al-Hilal, dołączyłby do Rubena Nevesa, Sergeja Milinkovicia-Savicia i Kalidou Koulibaly'ego, którzy trafili do klubu tego lata.

Do tej pory rekordowym transferem były przenosiny Neymara z Barcelony do PSG. Francuzi płacili za niego 222 mln euro. Mbappe gra w PSG od 2017 r. W sumie rozegrał w klubie 260 meczów, strzelił 212 goli i miał 98 asyst.