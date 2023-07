Wiemy, kto pokaże mecze Rakowa Częstochowa w LM

Raków Częstochowa pewnie przebrnął do drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów, gdzie czeka go starcie z pogromcą Lecha Poznań Karabachem Agdam. Kibice otrzymali dobre wieści przed rozpoczęciem tego dwumeczu. TVP Sport przekazało, że będzie transmitować oba spotkania.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl