Gigantyczna wpadka Górnika Zabrze. Kibice nie wytrzymali. "Palnijcie się w te łby"

Sergiusz Górski - znany jako Nitrozyniak - to streamer kojarzony przede wszystkim z serwisów YouTube oraz Twitch. Na obu tych portalach doczekał się dożywotniego bana. Wszystko przez to, że regularnie obrażał ludzi.

Nitrozyniak był na meczu Górnika. Klub usunął post i przeprasza kibiców

Nitrozyniak wielokrotnie wyzywał w swoich programach widzów - często nieletnich, obrażał innych twórców, dzwonił "żartując" m.in. na telefon zaufania dla osób z myślami samobójczymi, groził sąsiadowi śmiercią - został za to prawomocnie skazany i musiał mu zapłacić 5000 złotych. Na pytanie "co byś zrobił, gdyby jutra miało nie być?" odpowiedział ze śmiechem, że "chyba by kogoś zgwałcił", dodał też, że "zawsze chciał wiedzieć, jak to jest".

Z tych powodów nie dziwi oburzenie licznych kibiców Górnika Zabrze, gdy w mediach społecznościowych klubu opublikowano post, w którym pochwalono się obecnością Nitrozyniaka na spotkaniu z Radomiakiem. Dodatkowo okazało się, że w przeszłości Sergiusz Górski... obrażał Górnika. W jednym ze streamów śpiewał stadionową przyśpiewkę. - Wy jesteście kur*y z Zabrza. Każdy o tym wie... - słychać na nagraniu.

Wszystkie te okoliczności sprawiły, że Górnik zdecydował się usunąć oryginalnego tweeta oraz opublikował przeprosiny. "Trójkolorowi....przepraszamy wszystkich, których oburzyło wrzucenie zdjęcia youtubera Nitrozyniaka na naszych kanałach. Każdy nasz Kibic, który kupił bilet, jest na naszym stadionie mile widziany! Tak było i w tym przypadku. Postaramy się o większe wyczucie w przyszłości" - czytamy.

Kibice Górnika apelują. "Chcielibyśmy się odciąć od chwalenia się obecnością tego pajaca"

To jednak nie koniec. Na oficjalnym facebookowym profilu najzagorzalszych fanów Górnika Zabrze pojawił się post komentujący całą sytuację. Kibice w ostrych słowach skrytykowali klub.

"My jako kibice Górnika chcielibyśmy się odciąć od chwalenia się obecnością tego pajaca na stadionie, który czerpie korzyści z robienia g**na w internecie. Uważamy, że nie było to wydarzenie godne dodatkowego rozgłosu. Ze swojej strony raczej wolelibyśmy to ukryć niż chwalić się, że tacy patoyoutuberzy niestety też bywają na naszym stadionie, na co niestety wpływu nie mamy.

Ze swojej strony radzimy PROFESJONALISTOM (bo przecież dobrze robią chłopaki) zatrudnionym w naszym klubie, solidnie palnąć się w te głupie łby i zastanowić się, czy tak wielki klub jak Górnik Zabrze potrzebuje do promocji tak maleńkich ludzi jak ten ktoś" - pisze profil Torcida Górnik i apeluje, by z zabrzańskiego klubu przestać robić pośmiewisko.

Obecnie Górnik Zabrze przygotowuje się do drugiego meczu w ekstraklasie. Podopieczni Jana Urbana w sobotę 29 lipca zagrają na wyjeździe z Wartą Poznań.