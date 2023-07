Dramatyczne sceny przed meczem Realu. "Współczuję rodzinie, która widziała to na żywo"

Shaka Hislop pracował jako ekspert i analityk dla amerykańskiej stacji telewizyjnej ESPN. W trakcie studia przed meczem towarzyskim Realu Madryt z Milanem (3:2) 54-latek wyraźnie zaczął tracić równowagę, a chwilę później zasłabł.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Zatorski został MVP Ligi Narodów: Bardziej poniósł mnie moment wzniesienia pucharu

Prowadzący studio dziennikarz - Dan Thomas - natychmiast wezwał pomoc i już w przerwie spotkania poinformował o stanie zdrowia Hislopa. - Jest przytomny, rozmawialiśmy. Myślę, że jest trochę zawstydzony tym wszystkim. Nie jest to człowiek, który lubi robić wokół siebie zamieszanie. Przekazuję jego przeprosiny - powiedział Thomas.

Dramatyczne sceny przed sparingiem Realu z Milanem

- Rozmawialiśmy z jego żoną. Chociaż oczywiście jest za wcześnie na stawianie diagnoz, to wszystko wskazuje na to, że wszystko będzie w porządku. Współczuję jego rodzinie, która pewnie widziała to na żywo. Musiały być to przerażające chwile. Na szczęście jest w porządku - dodał.

Rywalka Igi Świątek dostała mocne wsparcie. "Wyrządzi trochę szkód"

Hislop to 26-krotny reprezentant Trynidadu i Tobago. W 2006 r. wziął udział w mistrzostwach świata w Niemczech, które były pierwszym w historii, w których zagrała jego drużyna narodowa.

Urodzony w Londynie Hislop niemal całą karierę spędził w Anglii. Grał tam w Portsmouth, Newcastle United oraz West Hamie United. Karierę kończył w Dallas FC. Z Newcastle United i West Hamem United doszedł do finału Pucharu Anglii.

Szokujące doniesienia ws. Mbappe. PSG wybrało klub. "Z zadowoleniem przyjmą"

W 1999 r. Hislop triumfował z tymi drugim w nieistniejącym już Pucharze Intertoto. W Premier League rozegrał łącznie 221 meczów.