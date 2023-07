"Wydarzyło się coś bardzo złego". Fatalne wieści dla Polski przed MŚ

Iga Baumgart-Witan ma w swoim dorobku dwa medale z igrzysk olimpijskich w Tokio. W dodatku Polka jest wielokrotną medalistką najważniejszych imprez sportowych w Polsce i na świecie. Lekkoatletka w ostatnich miesiącach zmagała się z urazem stopy, ale ostatnio wróciła do treningów.

Iga Baumgart-Witan z kolejną kontuzją. Straci resztę sezonu

Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunki i Idze uda się wystartować w zbliżających się lekkoatletycznych mistrzostwach Polski, a następnie w zbliżających się mistrzostwach świata. Okazuje się jednak, że lekkoatletka nie pojawi się już na żadnej imprezie sportowej do końca tego sezonu.

Wszystko wskazuje na to, że Idze Baumgart-Witan odnowił się uraz, z którym ostatnio się zmagała. Biegaczka podzieliła się tą wiadomością w mediach społecznościowych.

- "Na ostatnim sprawdzianie przed moim planowanym startem na Mistrzostwach Polski, stópka poległa. Wydarzyło się coś bardzo złego i prawdopodobnie uszkodziłam któreś ze ścięgien na tyle poważnie, że muszę się poddać. Kontuzja uniemożliwi mi jakikolwiek start w tym sezonie. Nie tak miało być i bardzo przez to cierpię" - czytamy na jej Instagramie.

Jednocześnie zapewniła zmartwionych kibiców, żeby się o nią nie obawiali. - "Kochani za rok Igrzyska! Diablice takie jak 400metrówki tak łatwo nie odchodzą, więc nie pozbędziecie się mnie tak szybko" - napisała.

Dziennikarz martwi się o mistrzostwa świata. Anna Kiełbasińska uspokaja

Dziennikarz TVP Sport Michał Chmielewski zauważył, że czołowe polskie biegaczki z różnych powodów nie wezmą udziału na mistrzostwach świata i "finał będzie sukcesem". Jego post skomentowała Anna Kiełbasińska - srebrna medalistka z igrzysk olimpijskich w Tokio.

- "Niestety chyba kiedyś to musiało nastąpić. Przyzwyczailiśmy wszystkich do tego, że jesteśmy niby 'niezniszczalne'. Kiedy wszystko dobrze idzie, nikt nie zastanawia się co potem. Ale my jeszcze podejmiemy próbę, tylko musimy złapać oddech" - obiecała.

99. lekkoatletyczne mistrzostwa Polski rozpoczną się 27 lipca i potrwają dwa dni. Kolejna bardzo ważna impreza dla polskich sportowców rozpocznie się niecały miesiąc później. 19 sierpnia wystartują mistrzostwa świata w lekkoatletyce w Budapeszcie.