Szczęsny zabrał żonę na rajskie wakacje. Lewandowska od razu skomentowała [WIDEO]

Sezon 2022/23 dla wielu piłkarzy był niesamowicie męczący. Do rozgrywek ligowych i pucharowych dołączyły mistrzostwa świata w Katarze, które pierwszy raz w historii były rozgrywane na przełomie listopada i grudnia. Niektórzy zawodnicy tuż po zakończeniu turnieju wracali do klubów, aby w ekspresowym tempie dokończyć sezon na wszystkich frontach. Do tego grona można zaliczyć m.in. Wojciecha Szczęsnego, który po meczach z Arabią Saudyjską i Argentyną stał się niemal bohaterem narodowym. Obecnie 33-latek przebywa na zasłużonych wakacjach.

REKLAMA

Zobacz wideo Stanowski na lotnisku ubrany jak gwiazda Bollywood. Rozdawał autografy, robił zdjęcia i uczył ludzi tańczyć

Szczęsny z rodziną wybrał się na cudowne wakacje. Co za widoki

Podczas wypoczynku 74-krotnemu reprezentantowi Polski towarzyszy żona Marina. W mediach społecznościowych 34-letniej wokalistki pojawiają się filmiki, na których para eksponuje piękne widoki słonecznej wyspy Balearów. Podczas realizacji takich materiałów Szczęsny wciela się w rolę... operatora kamery i jak widać, idzie mu całkiem nieźle.

Fame MMA przekazało przykre wieści. Boli od samego czytania

"Ibiza okiem Wojciecha Szczęsnego" - napisała piosenkarka na swoim Instagramie. Wpis postanowiła skomentować nawet Anna Lewandowska. Żona kapitana reprezentacji Polski zostawiła wymowną emotikonę z płomieniem, podziwiając uroki Ibizy. Nie zabrakło również odzewu fanów Szczęsnych. "Ja naprawdę nie wiem, jak można być tak piękną" - pisała jedna z użytkowniczek do żony bramkarza.

Wyciekło nagranie z wakacji Nikoli Zalewskiego i szambo wybiło

W poniedziałek 3 lipca partnerka Wojciecha Szczęsnego świętowała 34. urodziny. Z tej okazji na jej profilu także pojawiło się krótkie, wakacyjne wideo. "Urodzinowy wyjazd z Wojciechem Szczęsnym. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie życzenia. To był piękny dzień" - czytamy.