Co za akcja Igi Świątek. Wrzawa podniosła się jeszcze w trakcie. Niektórzy wstali z miejsc [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) w imponującym stylu awansowała do III rundy trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym roku - Wimbledonu. Najlepsza tenisistka świata po bardzo dobrej grze pokonała Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo (84. WTA) 6:2, 6:0.

Polka miała w tym meczu aż 27 winnerów, a rywalka zaledwie trzy. Iga Świątek miała kończące uderzenia zarówno z forhendu, jak i z bekhendu. Kilka z nich było przedniej urody, po których ręce same składały się do oklasków. Jeden z najpiękniejszych punktów meczu Polka zdobyła jednak w nieco inny sposób. To było w połowie pierwszego seta przy prowadzeniu Igi Świątek 4:2, 40:15 i jej serwisie.

Wtedy doszło do dłuższej wymiany. W niej Polka zdecydowała się zagrać dobry skrót. Hiszpanka z wielkim trudem do niego dobiegła, ale potrafiła odegrać piłkę. W dodatku całkiem trudną do odbioru. Świątek zachowała jednak czujność i świetnie skończyła akcję forhendem. Jeszcze w trakcie akcji podniosła się wrzawa na trybunach, a niektórzy kibice potem klaskali na stojąco, doceniając świetne zagranie Świątek. Dzięki niemu Polka wygrała gema do 15 i objęła wysokie prowadzenie 5:2.

Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu zagra ze zwyciężczynią meczu: Diane Parry (Francja, 96. WTA) - Petra Martić (Chorwacja, 29. WTA). Pojedynek ten miał odbyć się w środę wieczorem, ale został przełożony na czwartek.

Całą drabinkę polskiej tenisistki, która walczy o drugi triumf wielkoszlemowy w tym roku (po wygraniu Rolanda Garrosa) można zobaczyć tutaj.