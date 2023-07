Wyciekło nagranie z wakacji Nikoli Zalewskiego i szambo wybiło. "Imbecyl"

Na filmiku, który odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych, widać piłkarza Romy, który ze znajomym śpiewa "Wezuwiusz wybucha, cały Neapol jest zniszczony". I choć część kibiców odbiera to jako szpilkę wobec Napoli, to warto przypomnieć, że piłkarze mistrza Włoch, świętując tytuł, także to śpiewali.

"To imbecyl, jak Zaniolo", "Przeciętny piłkarz i jeszcze niezbyt inteligentny", "Rozumiem kibiców, którzy tak śpiewają. Ale piłkarz? Obrzydza mnie to!" - to tylko część komentarzy, jakie znalazły się pod nagraniem.

Zalewski odejdzie z Romy?

Choć Nicola Zalewski ma dopiero 21 lat, to już na koncie ma 73 spotkania w koszulce Romy. Debiutował wiosną 2021 roku za kadencji Paulo Fonseki, jednak prawdziwą szansę dał mu dopiero rok później Jose Mourinho. Początkowo rzymianin grał, bo kontuzje leczył Leonardo Spinazzola, ale w rozgrywkach 2022/23 przebił się do pierwszego składu na dobre.

Nie można odmówić mu talentu, ale jego liczby nie zachwycają. W 47 meczach zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Co prawda Roma jest nastawiona przede wszystkim na defensywę, ale od wahadłowych oczekuje się lepszych statystyk.

Zalewski ma jeszcze sporo nauki przed sobą, ale Roma już dziś może na nim zarobić duże pieniądze. Transfermarkt wycenia 11-krotnego reprezentanta Polski na 15 milionów euro, ale rzymianie liczą na więcej. "La Repubblica" pisała, że Roma jest gotów go sprzedać za 20 mln, a zainteresowane miały być angielskie kluby. Otoczenie piłkarza jednak dementuje te plotki.