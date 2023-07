Fame MMA przekazało przykre wieści. Boli od samego czytania

Jak informuje "Freak Info", Krystian "Krycha" Wilczak podczas wtorkowego sparingu doznał kontuzji połamania oczodołu, czaszki i szczęki. Jeśli te doniesienia są prawdziwe, to oznacza, że zawodnika WCA Fight Club czeka bardzo długa przerwa. Wilczaka w starciu z Aleksandrem "Sashą" Muzheiko zastąpi Dawid Malczyński, czyli dawny mistrz kategorii do 77 kg.

Wilczak to pionier freak fightów. Debiutował w 2018 roku na pierwszej gali FAME MMA. Dziś może się pochwalić pięcioma wygranymi i trzema porażkami.

Gala FAME Friday Arena odbędzie się 21 lipca. Biletów już nie można nabyć.

- Dosłownie w kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu karty walk mieliśmy sprzedanych ok. 70% biletów. Początkowo myślałem, że to jakiś błąd w systemie, ale jak się okazuje, rzeczywiście zainteresowanie fanów jest ogromne. Robiliśmy, co tylko się dało, aby zmaksymalizować liczbę miejsc, ale i tak na 16 dni przed galą mamy sold out. To bardzo cieszy, dziękujemy kibicom za takie zainteresowanie. Do zobaczenia we Wrocławiu! - chwali się Krzysztof Rozpara, jeden z współzałożycieli FAME.

Karta walk gali FAME MMA: