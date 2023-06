Ceny za bilet na debiut Messiego spadają. Dziwne zjawisko. To prawdziwa okazja

Kilka tygodni temu świat sportu obiegła sensacyjna wiadomość. Nie saudyjskie Al Hilal, nie FC Barcelona, a Inter Miami ogłosił podpisanie kontraktu z Leo Messim. Argentyńczyk już niedługo przeniesie się do Stanów Zjednoczonych i zacznie przygotowania do debiutu w nowych barwach. Pierwsze spotkanie rozegra w piątek 21 lipca, kiedy Inter zmierzy się z Cruz Azul. Nie tak dawno pojawiły się bilety na to wydarzenie.

Ceny biletów na debiut Messiego w Interze Miami spadają. Jego pierwszy mecz już blisko

Wejściówki na debiutanckie spotkanie Messiego w Interze weszły do obiegu nieco ponad tydzień temu. Ich wartość oscylowała od 360 do nawet 9200 euro. Do tego dochodzą również opłaty serwisowe, dlatego za zakup najdroższego z nich trzeba było zapłacić dodatkowo aż 920 euro.

Amerykański New York Post przedstawił w czwartek nieco inne informacje. Ceny biletów na pierwszy mecz Argentyńczyka w nowym klubie zaczynają gwałtownie spadać. Firma Vivid Seats oferuje wejściówki na to starcie już za 349 dolarów. Tabloid dodaje, że jeśli kibice poczekają dłużej z zakupem, to ich wartość może jeszcze spaść.

Spotkanie z Cruz Azul będzie olbrzymim wydarzeniem dla klubu. Właściciel Jorge Mas przekazał, że są jednak gotowi, aby przyjąć siedmiokrotnego zdobywcę Złotej Piłki. - Postaramy się zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wszystkie protokoły bezpieczeństwa zarówno stadionu, jak i terenu poza nim są już gotowe. Przybycie Messiego spowoduje istne szaleństwo - powiedział w rozmowie z Miami Herald.

Władze amerykańskiego zespołu chcą wyciągnąć zespół z ostatniego miejsca w tabeli Konferencji Wschodniej, dlatego poza Messim zakontraktowali również Sergio Busquetsa. Ponadto w środę ogłoszono, że nowym szkoleniowcem został Gerardo Martino.

Wszystkie spotkania Major League Soccer są dostępne w aplikacji MLS Season Pass na platformie Apple TV. Najbliższy mecz Interu Miami odbędzie się w niedzielę 2 lipca, kiedy zmierzy się na własnym stadionie z Austin FC.