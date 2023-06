Stało się. Messi będzie podopiecznym starego dobrego znajomego. Nowy trener w Miami

Klub potwierdził, że umowa między Interem a Gerardo Martino została już podpisana. Zacznie pracę w Miami, kiedy otrzyma odpowiednie dokumenty zezwalające na podjęcie pracy w USA.

REKLAMA

Inter Miami ma nowego trenera

O tym, że Martino jest praktycznie dogadany z Interem Miami, pisaliśmy już jakiś czas temu. Teraz klub oficjalnie potwierdził zatrudnienie Argentyńczyka. Najprawdopodobniej rozpocznie on swoją kadencję na Florydzie w lipcu.

Na początku czerwca władze Interu zwolniły Phila Neville'a, który przepracował w Miami 2,5 roku. Tymczasowym trenerem został Javier Morales.

Nie udało się. Środowe skoki w Zakopanem były farsą. Wyniki w ramach IE anulowane

Gerardo Martino to trener z uznaną marką w latynoamerykańskiej części świata. Trenował kilka argentyńskich klubów, w tym Newell's Old Boys. Na swoim koncie ma także ćwierćfinał mistrzostw świata z Paragwajem w 2010 r., Superpuchar Hiszpanii z Barceloną w 2013 r., wicemistrzostwo kraju z "Blaugraną" w 2014 r., dwa finały Copa America z Argentyną (2015 i 2016, przegrane z Chile po rzutach karnych). W tym czasie miał okazję współpracować z Leo Messim przez trzy lata. Ich drogi ponownie się przetną w Miami.

Martino zdobył też mistrzostwo MLS z Atlantą United w 2018 r. Z kadrą Meksyku wywalczył Złoty Puchar CONCACAF w 2019 r., grał na mistrzostwach świata w Katarze, ale nie wyszedł z grupy. Meksyk był rywalem Polski, w bezpośrednim starciu padł bezbramkowy remis.

To ma być atut Puszczy w ekstraklasie. Szaleństw beniaminka nie będzie

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, mogąc powitać Tatę Martino w Interze Miami. Uważamy, że jest trenerem, który spełnia aspiracje klubu i jesteśmy optymistami co do tego, co możemy razem osiągnąć. Trenował na najwyższym poziomie i wierzymy, że jego doświadczenie będzie dla nas bardzo korzystne, gdy będziemy walczyć o tytuły - powiedział współwłaściciel Interu Jorge Mas.

- Jest bardzo szanowaną postacią w naszym sporcie, a jego kariera mówi sama za siebie. Jesteśmy przekonani, że jego osiągnięcia i doświadczenie trenerskie zainspirują nasz zespół - stwierdził z kolei David Beckham.

Przed Martino sporo pracy w Miami, bo musi wyciągnąć Inter z samego dna MLS. Ekipa z Florydy zajmuje obecnie 15., ostatnie miejsce w Konferencji Wschodniej z dorobkiem 15 punktów po 18 meczach. Identyczny wynik punktowy ma przedostatnie na Zachodzie Los Angeles Galaxy, a gorzej wypada tylko Columbus Crew (14 punktów).

Oprócz Messiego i Martino do Interu Miami przyszedł Sergio Busquets, którego Martino trenował przez rok w Barcelonie. Hiszpan długo zwlekał z transferem. Miami kusiło Busquetsa od miesięcy, Barcelona szykowała nową umowę, a z ofertą wyszli też Saudyjczycy. Ostatecznie wybór pomocnika padł na Inter.

Ostatnio Messi i Martino spotkali się przy okazji sparingu reprezentacji Argentyny z Newell's Old Boys. Było to pożegnanie Maxiego Rodrigueza z profesjonalną piłką. Mecz ten wygrali piłkarze Newell's Old Boys 7:5, a Messi zdobył hat-tricka.