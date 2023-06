Kapitalne wieści dla Rakowa. Ranking klubowy nie kłamie. Absolutny pewniak

Raków Częstochowa przygotowuje się już do rozpoczęcia zmagań w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Piłkarze Dawida Szwargi znajdują się aktualnie w Austrii, gdzie 2 lipca rozegrają sparing ze Slavią Praga. Trzy dni później powrócą do Polski i już na własnej ziemi będą oczekiwać konfrontacji z Florą Tallinn. Okazuje się, że nie tylko w starciu z mistrzem Estonii są stawiani w roli faworyta.

Raków ma blisko 98 procent szans zagrania w fazie grupowej europejskich pucharów. Ranking nie kłamie

Zarówno trener Szwarga, jak i piłkarze Rakowa mają jasny plan na najbliższe miesiące. Chcą awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Aby tego dokonać, trzeba jednak czterokrotnie zwycięsko wyjść ze starć kwalifikacyjnych. Według rankingu Elo, który jest stosowany do określenia mocy danego zespołu, jest na to 10,9 proc. szans. Jeśli nie uda im się pokonać Flory, wtedy otrzymają prawo gry w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Ich awans do fazy grupowej tych rozgrywek szacuje się na 36,9 proc. prawdopodobieństwa.

Największe szanse na udział w fazie grupowej częstochowski klub ma jednak w rozgrywkach Ligi Europy. Wynoszą one 47,7 proc. Jeśli w I rundzie el. do Ligi Mistrzów Raków wyeliminuje Florę Tallinn, to każda kolejna porażka zapewni mu udział w kwalifikacjach do LE. Na podstawie rankingu Elo można stwierdzić, że mistrzowie Polski najprawdopodobniej zagrają w fazie grupowej, niezależnie od rozgrywek, ponieważ realnie szanse na to wynoszą opiewają na aż 97,4 proc.

Szanse na udział danego klubu w dowolnych rozgrywkach europejskich determinują trzy czynniki:

1. Jego siła - Raków zajmuje aktualnie 216. miejsce w rankingu i jest w nim dopiero trzecim polskim zespołem, po Legii i Lechu,

2. Format kwalifikacji - chodzi o to, ile dane eliminacje mają rund oraz od której rundy drużyna rozpoczyna rywalizację,

3. Losowanie - czyli po prostu szczęście, jaki klub wylosuje w eliminacjach;

Spotkanie Rakowa z Florą Tallinn odbędzie się we wtorek 11 lipca o godzinie 20. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi TVP Sport. Zwycięzca tego starcia w kolejnej rundzie zmierzy się z wygranym meczu Lincoln - Karabach. Zeszłoroczny pogromca Lecha Poznań ma nieco większe szanse niż Raków na awans do fazy grupowej LM (14,2 proc.) oraz do jakichkolwiek rozgrywek grupowych (98,6).