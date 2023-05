Schmeichel mocno podpadł kolegom z szatni. Konflikt z Polakiem

W zdecydowanej większości sportów, w tym w piłce nożnej, doświadczeni zawodnicy mają często w drużynach specjalną pozycję. Zważając na doświadczenie i osiągnięcia, wielu z nich może liczyć na szacunek ze strony kolegów oraz decydować o wielu istotnych kwestiach w szatni. Podobnie miało być w Nicei, do której latem dołączył Kasper Schmeichel. Sytuacja jest jednak zupełnie inna.

Schmeichel nie jest lubiany

Według informacji podawanych przez "L'Equipe" bardzo doświadczony Duńczyk, mający na swoim koncie m.in. mistrzostwo Anglii z Leicester, w swoim nowym klubie nie cieszy się dużą popularnością. Wszystko za sprawą jego zachowania i treningów, które wzbudzają niezadowolenie kolegów.

36-letni bramkarz ma w klubie cieszyć się wieloma przywilejami, które nie przysługują pozostałym członkom zespołu. To ma źle wpływać na jego partnerów, którzy czują się gorzej traktowani od doświadczonego golkipera. Sytuacji nie pomaga też fakt, że Schmeichel korzysta ze specjalnie przygotowanego, indywidualnego planu treningowego. To też nie pozwoliło mu przez wiele miesięcy wkupić się we francuską szatnię.

Konflikt z bezpośrednim rywalem

Przez cały sezon Schmeichel może cieszyć się statusem pierwszego bramkarza Nicei i fakt ten nie podoba się wielu innym piłkarzom. Wśród nich jest bezpośredni rywal Duńczyka w walce o miejsce w składzie, Marcin Bułka. Zgodnie z informacjami francuskiego dziennika, Polak ma czuć się niedoceniany przez sztab szkoleniowy, który w obecnym sezonie dał mu możliwość zagrania w pierwszym składzie zaledwie dwukrotnie.

Zachowanie polskiego golkipera nie jest żadnym zaskoczeniem. Już jesienią dużo mówiło się o wsparciu kibiców, na jakie Bułka może liczyć. W pierwszej części sezonu fani wręcz domagali się większej liczby szans dla byłego zawodnika PSG, tym bardziej że także im nie podobało się zachowanie i specjalne traktowanie Kaspera Schmeichela.

Niewykluczone, że obecna sytuacja w szatni będzie miała wpływ na letnie ruchy transferowe francuskiego klubu. By już za rok walczyć o awans do europejskich pucharów, władze Nicei mogą zdecydować się na sprzedaż duńskiego bramkarza, co mogłoby zdecydowanie poprawić sytuację w szatni. Wiele jednak zależy od tego, czy ktokolwiek skusi się na zakup doświadczonego zawodnika.

Sezon 2022/2023 nie jest dla piłkarzy Nicei specjalnie udany. Podopieczni Didiera Digarda odpadli z Ligi Konferencji Europy w ćwierćfinale, przegrywając dwumecz z FC Basel. W Ligue 1 jest jeszcze gorzej, gdyż zespół z południa zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli ze stratą 11 punktów do piątego Lille, które jest ostatnim zespołem z gwarancją walki o awans do europejskich pucharów.