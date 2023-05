Lewandowski się otworzył. "O właśnie, zawieszenie! Tobie pierwszemu to mówię"

Bartłomiej Kubiak: Chciałbym zacząć od ostatniego meczu. W zasadzie od samej końcówki spotkania z Realem Sociedad (1:2), kiedy sędzia Javier Alberola Rojas odgwizdał twój faul w polu karnym, a ty byłeś na niego wściekły.

Robert Lewandowski: Byłem zdenerwowany, fakt. Ale tutaj nawet nie tyle chodziło o decyzję, a o jej przekazanie. O język, mowę ciała, reakcje, które często u hiszpańskich sędziów są sztuczne i wyolbrzymione.

Poziom sędziowania to jest coś, co najbardziej denerwuje cię w lidze hiszpańskiej?

- Nie, bo w Hiszpanii są sędziowie, którzy potrafią dobrze sędziować. Niektórzy niepotrzebnie dokładają do tego tylko to całe aktorstwo.

Grasz w najlepszej albo jednej z najlepszych lig świata, ale to w Polsce mamy najlepszego sędziego. Paradoks, co?

- Nie wiem, czy paradoks. Na pewno powinniśmy cieszyć się z tego, że Szymon [Marciniak] jest w tym fachu najlepszy. No i przy tym jest naturalny, zupełnie inni niż hiszpańscy sędziowie, bo na boisku nie wykonuje sztucznych i wykreowanych gestów, które tylko niepotrzebnie wytwarzają barierę pomiędzy sędziami i zawodnikami.

W Polsce mamy najlepszego sędziego. A czy mamy też najlepszego piłkarza na świecie?

- Byłem dwa lata z rzędu najlepszym piłkarzem na świecie i może na tym się zatrzymajmy.

Komu Lewandowski przyznałby w tym roku Złotą Piłkę?

- Nie umiem w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie. W tym roku wybór będzie mega trudny. Wiadomo, że z jednej strony był mundial, po którym faworyt jest jeden - Leo Messi. Ale za chwilę jest finał Ligi Mistrzów, co też będzie miało pewnie swoją wagę. Tym bardziej że gala odbędzie się w październiku, a więc niemal rok po mundialu.

Chcesz grać w przyszłym sezonie w jednej drużynie z Messim?

- No pewnie, że tak. Jego miejsce jest tutaj, w Barcelonie. Nie wiem, co się stanie, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mogli grać razem. Leo w ostatnich latach zmienił pozycję - gra na "dziesiątce". To taki typowy playmaker, który potrafi zrobić coś z niczego. Potrzebujemy tego typu piłkarzy.

O czym rozmawiałeś z Messim, kiedy kamery przyłapały was razem podczas gali w Paryżu?

- To zostanie między nami... Mogę ci tylko powiedzieć, że jak zaczęliśmy rozmawiać o Barcelonie, od razu widziałem, że zaświeciły mu się oczy. Fajnie.

Z jednej strony w tym sezonie z Barceloną wygraliście ligę, z drugiej szybko przepadliście w Europie - radość czy rozczarowanie?

- Może nie nazwałbym tego rozczarowaniem, ale na pewno obok dużej radości - bo jednak odzyskanie tytułu najlepszej drużyny w Hiszpanii było najważniejsze - jest też niedosyt, że nie poszło nam w Lidze Mistrzów [Barcelona odpadła w fazie grupowej]. Wiadomo, że LM to są duże pieniądze dla klubu. Można je zdobyć nawet nie tyle ją wygrywając, ile nawet awansując np. do ćwierćfinału czy półfinału. Z drugiej strony nie wiadomo, co stałoby się wtedy w La Liga. Może nie udałoby nam się zdobyć mistrzostwa Hiszpanii. Trochę gdybamy, ale to też nie było tak, że w tej drużynie, która przed sezonem - przypominam - została mocno przebudowana, od razu każdy wierzył w odzyskanie mistrzostwa.

Przed sezonem było trochę osób, które powątpiewały też czy Barcelona robi dobrze, kupując 34-letniego napastnika za takie pieniądze.

- Już do tego przywykłem. To samo było jak przechodziłem z Lecha do Borussii, czy później z Borussii do Bayernu. Wtedy też pojawiały się pytania: "Po co on tam idzie? Czy da radę? Przecież tam jest gwiazdą, a tu będzie jednym z wielu".

Oczywiście transfer do Barcelony był dla mnie ryzykowny, ale ja tu po prostu bardzo chciałem przyjść. Nikt nie musiał mnie do niczego namawiać. Zawsze miałem coś takiego w swoim życiu - poczynając od Lecha, a kończąc na ostatnim transferze - że podejmowałem decyzje sercem, intuicją. Latem zeszłego roku przychodziłem do Barcelony przede wszystkim z myślą, że bardzo chcę być osobą, która zmieni ten klub.

Ile paliwa w baku ma jeszcze Lewandowski, jak ty widzisz swoją karierę? Jesteś już za górką czy jeszcze na szczycie pod względem formy, możliwości?

- Jestem na szczycie, choć wiem, że to nie potrwa nie wiadomo jak długo. Mam już 34 lata. Myślę, że jeszcze kilka dam radę. Że to będzie bardziej dwa, trzy niż pięć. Na pewno jak zacznę zastanawiać się na tym, czy to ma sens i nadal mi się chce, wtedy będzie to sygnał, że czas zacząć schodzić ze szczytu. Na razie jednak nie nachodzą mnie takie myśli.

19 goli w 18 meczach. To były twoje statystyki w pierwszej części sezonu. Ale później przyszła druga. A nawet nie tyle druga, ile mundial, po którym nie byłeś już aż tak skuteczny. To on cię tak rozregulował?

- W czterech meczach dwie bramki i jedna asysta - patrząc jeszcze przez pryzmat naszej defensywnej gry na mundialu - uważam za dobry wynik. Ale fakt: po powrocie do klubu trochę się rozregulowałem, choć też nie od razu, bo przecież na początku stycznia był Superpuchar, który wygraliśmy. Strzeliłem gola zarówno w półfinale z Betisem, jak i w finale z Realem Madryt. Od tego się zaczęło, niestety w międzyczasie...

... przyszło np. zawieszenie za czerwoną kartkę.

- O właśnie, zawieszenie! Będziesz pierwszym, któremu to mówię. Po mundialu przygotowywałem się na to, że pierwszy mecz rozegram w drugiej połowie stycznia. Zacząłem ćwiczyć, ciężko pracować, ale pod koniec roku - dosłownie dzień przed meczem - dowiedziałem się, że gram z Espanyolem. Centralny Sąd ds. Sporów zgodził się zawiesić moją karę, którą później i tak musiałem odbyć w kolejnych trzech meczach, bo ostatnią instancją, która decyduje w takich sytuacjach, jest Trybunał Administracyjny ds. Sportu. Najpierw została ona jednak odwieszona. W momencie, gdy byłem w zupełnie innym cyklu treningowym. Mówiąc kolokwialnie - byłem zajechany. Zagrałem w derbach z Espanyolem, zremisowaliśmy 1:1, nie strzeliłem gola. Później był wspomniany Superpuchar, kiedy wszystko szło nawet nieźle, ale oprócz tego, że nie byłem w takim normalnym cyklu treningowym, przytrafiły się też problemy z mięśniem. Grałem może na 70 proc. swoich możliwości.

Przez pewien czas ukrywałeś swoje problemy ze zdrowiem.

- Publicznie o tym nie mówiłem, ale w drużynie każdy wiedział, że nie jestem w 100 proc. gotowy. Mimo to chciałem pomóc. Nie był to jakiś poważny uraz. Do tego w zespole było wtedy kilka innych kontuzji, więc jak jeszcze ja bym dołączył do tego grona, trener musiałby mocno kombinować. Skończyło się tak, że sam złapałem następną kontuzję, a później jeszcze jedną. Nie były to może jakieś poważne urazy, ale problemy zaczęły się nawarstwiać. Do tego dochodziła też zmiana stylu, bo zaczęliśmy grać bardziej asekuracyjnie i defensywnie, co też nie pomagało mi jako napastnikowi, by zdobywać bramki. Były takie mecze, w których nie miałem pół sytuacji. To wszystko złożyło się na nieco gorsze dwa miesiące, w których ani nie miałem czasu na rehabilitację, ani nie byłem gotowy w 100 proc., a do tego doszła zmiana stylu. Cel, cały czas, jednak przyświecał nam jeden: odzyskanie mistrzostwa.

Jak wyglądał proces zmiany stylu gry Barcelony? Xavi wszedł do szatni i powiedział: "Panowie, od dziś gramy na zero z tyłu i tylko jeden z przodu"?

- Przyszło to naturalnie. Każdy z nas czuł, że mamy realną szansę, by odzyskać mistrzostwo. Nie irytowałem się, bo grałem już w przeszłości z piłkarzami, którzy posmakowali sukcesów. Gdy jednak tak na chłodno zacząłem analizować, jak to wygląda w Barcelonie, wyszło mi, że takich zawodników tutaj można policzyć na palcach jednej ręki. Zadawałem sobie sprawę, że muszę zrobić wszystko, by im pomóc. Że w końcowym rozrachunku każdy na tym skorzysta. Mistrzostwo ponad wszystko.

Mes que un club, czyli więcej niż klub - to hasło Barcelony. Odczuwasz je w jakiś szczególny sposób?

- Tak, to nie jest hasło na wyrost. Przekonuję się o tym na każdym kroku. W zasadzie od samego początku, kiedy kibice - choć niewiele tutaj jeszcze zrobiłem - już skandowali moje nazwisko. Nie tylko po tym, jak zdobywałem bramki, ale nawet w momentach, gdy mi nie wyszła jakaś akcja czy strzał. Czułem pełne wsparcie. Docenienie, że przyszedłem do Barcelony w trudnym momencie. Nie tylko wśród kibiców, ale też w zarządzie czy w szatni. To jest coś, z czym nigdy wcześniej się nie spotkałem.

Barcelona odzyskała mistrzostwo Hiszpanii, ale ty masz chyba jeszcze jeden cel - kolejna korona króla strzelców. Patrząc na twoje występy w lidze, już 11. w karierze.

- Na pewno chciałbym coś jeszcze strzelić [Lewandowski w La Liga zdobył w tym sezonie 22 bramki, drugi Benzema - 17]. Z drugiej strony kilka dni temu uświadomiłem sobie, jak dużym osiągnięciem było to, co zrobiłem kilka sezonów temu w Bayernie, gdzie strzeliłem 41 goli w 29 meczach. Dotarło do mnie, jaki to był wyczyn. Wiadomo, że teraz go nie powtórzę, ale pewne rzeczy człowiek docenia dopiero po czasie. I pewnie tak samo będzie z tym sezonem, który w pucharach może nie był najlepszy, ale w końcu rozmawiasz z aktualnym mistrzem Hiszpanii.