Bezcenna reakcja Messiego i Mbappe na nagrodę dla Marcina Oleksego [WIDEO]

Marcin Oleksy znalazł się w finałowej trójce do nagrody na najładniejszą bramkę roku im. Ferenca Puskasa. Zawodnik Warty Poznań i reprezentant Polski w AMP Futbolu rywalizował o to wyróżnienie z Richarlisonem oraz Dimitrim Payetem - Brazylijczyk został nominowany za gola przeciwko Serbii na mistrzostwach świata w Katarze, a Francuz za trafienie przeciwko PAOK-owi Saloniki w Lidze Konferencji Europy.

Messi i Mbappe oklaskiwali Marcina Oleksego. Kapitalna reakcja

Ostatecznie trafienie Marcina Oleksego z rywalizacji ze Stalą Rzeszów zostało wybrane najładniejszą bramką roku. Gdy Polak pojawił się na scenie i zaczął dziękować wielu osobom, to Richarlison czy Gianni Infantino, czyli prezes FIFA słuchali go z ogromnym zainteresowaniem. Przed zejściem ze sceny Marcin Oleksy wykonał triumfalny gest, a potem w piękny sposób docenił go choćby Leo Messi czy Kylian Mbappe, siedzący w pierwszym rzędzie, którzy bili mu brawo. Francuz był uśmiechnięty od ucha do ucha.

Marcin Oleksy nie ukrywał ogromnego zadowolenia już po otrzymaniu nominacji do nagrody im. Ferenca Puskasa. - Wiedziałem, że to mega sprawa, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Czułem, że ten gol może się odbić mocnym echem w środowisku ampfutbolowym czy delikatnie wyjść poza nie, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Wiara jest w to, że się uda. W mediach się dużo dzieje, ludzie mają ochotę na mnie głosować. Nie zawiodę się i nie będe miał żalu, jeśli się nie uda, ale jeśli się powiedzie, to będę mega szczęśliwy - mówił Sport.pl zwycięzca nagrody na gali FIFA The Best.

Marcin Oleksy był obiecującym bramkarzem, ale żeby się utrzymać, pracował dodatkowo przy robotach drogowych. Jego życie zmieniło się 20 listopada 2010 roku, gdy miał 23 lata. - Szef wysłał nas, abyśmy załatali dużą wyrwę w asfalcie. Sprawca wypadku wjechał autem w 150-kilogramowy walec, który przeleciał mi przez nogi. A "poprawił" samochód. To nie był łatwy okres. Przez dwa lata poruszałem się na wózku, potem przyszła proteza, ale wówczas nie myślałem o piłce - wspominał Oleksy.