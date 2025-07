Ależ emocje w końcówce meczu o Superpuchar! Niespodzianka w Poznaniu

Legia Warszawa już w czwartek rozpoczęła sezon 2025/2026. Przy Łazienkowskiej 3 pokonała FK Aktobe w pierwszym meczu I rundy eliminacji do Ligi Europy. O wygranej zadecydowało trafienie Wahana Biczachczjana. "Edward Iordanescu wie, że przed nim jeszcze dużo pracy, by Legia prezentowała się na europejskim poziomie" - tak, prosto ze stadionu, spotkanie relacjonował dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard. Dla Lecha Poznań sezon miał się dopiero rozpocząć w niedzielny wieczór.

Legia wypunktowała Lecha. Pierwsze trofeum Iordanescu

"Wiemy, że to wielkie wydarzenie i duży przeciwnik. Chcemy zdobyć Superpuchar, ja chcę wygrać Superpuchar, bo odkąd tutaj jestem to mi się to nie udało. Będziemy na pewno walczyć" - mówił obrońca mistrzów Polski Joel Pereira, cytowany przez klubowe media. W niedzielnym spotkaniu od początku to jednak Legia wydawała się zespołem zdecydowanie bardziej zdeterminowanym. Już w pierwszych minutach Paweł Wszołek zmusił Bartosza Mrozka do interwencji. Groźny strzał z dystansu oddał także Migouel Alfarela.

Trzeciego ostrzeżenia już nie było. W 33. minucie Patryk Kun posłał precyzyjne dośrodkowanie na głowę Wszołka, którego tym razem bramkarz Lecha już nie zdołał zatrzymać. To nie był koniec problemów mistrzów Polski.

W końcówce pierwszej połowy Juergen Elitim kapitalnie zauważył ruch wychodzącego na wolne pole Ilji Szkuryna, zagrał za plecy obrońców, a białoruski napastnik przelobował wychodzącego z bramki Mrozka.

Lecha stać było tylko na poprzeczkę po strzale Mikaela Ishaka. Poznaniacy schodzili na przerwę przy wyniku 0:2 i trzeba przyznać, że był to rezultat zasłużony.

Po zmianie stron gospodarze momentalnie mogli zdobyć gola kontaktowego, ale próby Antonio Milicia zatrzymały się kolejno na poprzeczce i rękach Kacpra Tobiasza. Długo wydawało się, że Lech - który nie był w stanie stworzyć żadnego zagrożenia z gry - nie będzie w stanie dogonić Legii. Wtedy nadeszła 81. minuta spotkania, a Afonso Sousa dośrodkował piłkę z prawego skrzydła. W polu karnym najlepiej odnalazł się Filip Szymczak i strzałem głową trafił do siatki. Poznaniacy, choć po przerwie zaprezentowali się lepiej, nie byli już w stanie zdobyć kolejnego gola. Edward Iordanescu w swoim drugim meczu na ławce Legii triumfował.

Legia nie ma dużo czasu na świętowanie. Już 17 lipca warszawianie rozegrają rewanżowe, wyjazdowe spotkanie z Aktobe (18:00). Kolejne spotkanie Lecha zostało zaplanowane na 18 lipca. W najbliższy piątek mistrzowie Polski rozegrają mecz 1. kolejki ekstraklasy. Na własnym stadionie podejmą Cracovię (20:30).