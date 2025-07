Cały świat zobaczy, jak tańczy Świątek. Oto jej partner

W drodze do finału Iga Świątek straciła ledwie jeden set. W decydującym o tytule starciu zmierzyła się z Amandą Anisimovą. I zapowiadało się na wyrównany pojedynek, tym bardziej że Amerykanka kilkukrotnie błysnęła na Wimbledonie, eliminując m.in. Arynę Sabalenkę. Tylko że na oczekiwaniach się skończyło. Polka dosłownie zmiotła rywalkę z kortu, nie oddając jej nawet gema. Już po 57 minutach mogła cieszyć się z pierwszego triumfu w Londynie. To powód do wielkiej dumy, ale również nakłada na nią kilka obowiązków czy też przywilejów. Jeden jest wyjątkowy.

Iga Świątek już wie, z kim podtrzyma tradycję Wimbledonu. Jannik Sinner będzie partnerem Polki do tańca podczas Champions' Dinner

Tradycja Wimbledonu głosi, że zwyciężczyni i zwycięzca rywalizacji w singlu wychodzą na parkiet i dają ponieść się rytmom muzyki w symbolicznym tańcu. Dochodzi do niego podczas Champions' Dinner, czyli na balu podsumowującym turniej. Nie jest to obowiązek, a szansa, by w miły sposób zakończyć przygodę z Wimbledonem. O to, czy Świątek jest gotowa na taniec, pytał się jeden z dziennikarzy Polsatu Sport jeszcze przed finałem. - Nie wiem. Będę się tym przejmowała, jak wygram - mówiła wówczas, zasłaniając twarz ręką. Widać było, że poczuła się nieco speszona. W końcu na co dzień nie prezentuje umiejętności tanecznych i może ją to nieco stresować.

A z kim będzie miała okazję dzielić parkiet? W niedzielny wieczór rozegrano finał męskiego singla. Do walki o tytuł, a zarazem taniec z Polką, stanęli zwycięzca z 2023 i 2024 roku Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Było to naprawdę zacięte widowisko. Pierwszy set powędrował na konto Hiszpana. Później jednak do głosu doszedł Włoch i triumfował w trzech kolejnych partiach. O zwycięstwie decydowały detale, a panowie dostarczyli kibicom mnóstwa emocji.

Liczymy na to, że Sinner i Świątek dostarczą tych emocji również we wspólnym tańcu, mimo zmęczenia, które może odczuwać Włoch. Jednym z najbardziej pamiętnych tańców, które miały miejsce między zwycięzcami Wimbledonu, był ten z 2015 roku. Wówczas Novak Djoković i Serena Williams dali się ponieść muzyce, tańcząc wspólnie i solo.