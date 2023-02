Legia ma problem przed ćwierćfinałem Pucharu Polski. Kluczowy piłkarz wypada

Legia Warszawa walczy o zwycięstwo w Pucharze Polski po raz dwudziesty w historii klubu. Po raz ostatni stołeczny klub wygrał to trofeum w sezonie 17/18, gdy pokonał 2:1 Arkę Gdynia po golach Jarosława Niezgody i Cafu. Teraz rywalem Legii Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski będzie trzecioligowa Lechia Zielona Góra, która już wyeliminowała Podbeskidzie Bielsko-Biała, Jagiellonię Białystok i Radomiaka Radom.

Spore osłabienie Legii przed meczem z Lechią w Pucharze Polski

Legia Warszawa podejdzie do starcia w ćwierćfinale Pucharu Polski ze sporym osłabieniem. Kosta Runjaić nie będzie mógł skorzystać na tym etapie rywalizacji z Josue, który dostał dwie żółte kartki w meczach z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i Lechią Gdańsk, a teraz musi odbyć pauzę. Do tej pory Legia Warszawa grała tylko jeden mecz bez Portugalczyka - konkretniej doszło do tego w starciu z Lechem Poznań (0:0), gdzie Josue nie wystąpił przez nadmiar żółtych kartek.

Legia Warszawa musi się pilnować w pucharowym starciu, ponieważ aż pięciu zawodników jest zagrożonych pauzą w półfinale w przypadku awansu. W tym gronie znajduje się Lindsay Rose, Bartosz Slisz, Maik Nawrocki, Blaz Kramer i Filip Mladenović. Josue jest absolutnie kluczowym piłkarzem Legii Warszawa w tym sezonie - kapitan stołecznej drużyny ma dziesięć goli i osiem asyst po 24 meczach. Czy Josue przedłuży kontrakt z Legią? Na razie wydaje się to mało prawdopodobne. - Takiego kontraktu jeszcze nie było i długo, długo nie będzie - powiedział Jacek Zieliński, dyrektor sportowy.

Zielona Góra jest największym miastem w Polsce (140 tys. mieszkańców), który nigdy nie miał klubu w ekstraklasie. - Staramy się rozwijać ten projekt. Mieliśmy różne momenty - lepsze i gorsze, ale od stycznia mam wrażenie, że wiele rzeczy zaczęło nam się bardzo dobrze układać. Zostawiliśmy za sobą problemy, które towarzyszyły nam w ubiegłym roku - mówił Sport.pl Maciej Murawski, prezes Lechii Zielona Góra. Specjalnie na mecz z Legią Warszawa ma pojawić się tymczasowa trybuna na stadionie Lechii (na 1124 fanów), która ma potem zostać zdemontowana.

Mecz Lechii Zielona Góra z Legią Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski odbędzie się we wtorek 28 lutego o godz. 13:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport.