Real Madryt w żałobie. Nie żyje honorowy prezydent klubu

Amancio Amaro Varela zdobył łącznie dziewięć tytułów mistrza Hiszpanii z Realem Madryt w latach 60. i 70. W 1966 r. zdobył z "Los Blancos" tytuł klubowego mistrza Europy.

Nie żyje legenda Realu Madryt

Amancio Amaro Varela rozpoczął swoją karierę w pod koniec lat 50. w Deportivo La Coruna. Stamtąd przyszedł w 1962 r. do Realu Madryt, którego stał się legendą. Spędził w klubie ze stolicy Hiszpanii aż 14 lat. W barwach "Los Blancos" zakończył karierę.

W trakcie swojej kariery aż dziewięć razy został mistrzem Hiszpanii. Wygrywał też trzykrotnie Puchar Hiszpanii i raz Puchar Europy. W finale rozgrywek w 1966 r. Real wygrał z Partizanem Belgrad 2:1. "Królewscy" musieli gonić wynik i odrobili straty z nawiązką. Gola na 1:1 w tym meczu strzelił właśnie Amaro.

Karierę skończył w 1976 r. Wówczas był czwartym najskuteczniejszym piłkarzem "Los Blancos" w historii. W barwach Realu zagrał w 471 meczach i zdobył 155 bramek. Dwukrotnie był królem strzelców Primera Division - w 1969 i 1970 r.

Amaro zapisał się też w historii reprezentacji Hiszpanii. Walnie przyczynił się do wygrania mistrzostw Europy w 1964 r. W tym samym roku zajął trzecie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki "France Football".

Po zakończeniu piłkarskiej kariery został trenerem. Pracował z młodzieżą i rezerwami Realu (wygrał drugą ligę w 1984 r. z Realem Madryt Castilla), a w latach 1984-1985 trenował pierwszy zespół.

Co ciekawe, Amaro mógł zostać piłkarzem FC Barcelony. Dziennik "Marca" przytacza historię, jak obaj giganci zabiegali o piłkarza w 1962 r. Wówczas Amaro był królem strzelców drugiej ligi w barwach Deportivo (25 goli w 26 meczach). Barcelona szykowała się do podpisania kontraktu z zawodnikiem, ale ubiegł ją właśnie Real. Ówczesny prezydent klubu Santiago Bernabeu namówił Amaro na transfer do Madrytu. Zrobił to wbrew opinii zarządu.

W 2022 r. Amancio Amaro Varela został wybrany honorowym prezesem Realu Madryt. Zmarł 21 lutego 2023 r. w wieku 83 lat.