Media: Mbappe ma zabrać do nowego klubu kolegę z PSG. To jego warunek

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe nie ma końca. Co chwilę zagraniczne media piszą nowe informacji na temat przyszłości francuskiego gwiazdora. W maju tego roku wydawało się niemal pewne, że Mbappe przejdzie do Realu Madryt. Ostatecznie jednak zawodnik zdecydował się zostać w Paryżu i przedłużył kontrakt do 2024 roku.

Kylian Mbappe chce grać w Realu Madryt z Achrafem Hakimim

Temat transferu Mbappe do Realu wraca niczym bumerang. Hiszpańskie media informują, że Francuz nie jest zadowolony z pobytu w PSG i chciałby jak najszybciej odejść do ekipy z Madrytu. Jeśli działacze francuskiego klubu chcą na nim zarobić, muszą sprzedać go już tego lata. Portal Todofichajes.com przekazał, że napastnik uzgodnił już warunki kontraktu z Realem, a jednym z nich ma być ściągnięcie do zespołu jego kolegi z drużyny Achrafa Hakimiego.

Real Madryt nie miałby problemu z pozyskaniem Marokańczyka, który byłby solidnym wzmocnieniem prawej strony defensywy. Obrońca jest wychowankiem tego klubu i rozegrał w nim łącznie 17 meczów. Zdaniem dziennikarzy, chętnie wróciłby do Madrytu, ale jego transfer będzie bardzo trudny do realizacji. Hiszpanie dodają, że PSG nie ułatwi odejścia Kylianowi Mbappe, który jest kluczowym piłkarzem drużyny. Francuzi tym bardziej nie zgodzą się do tego na włączenie do transferu Hakimiego.

Marokańczyk jest piłkarzem PSG od lipca 2021 roku, kiedy to przeniósł się do tego klubu z Interu Mediolan. W bieżącym sezonie jest podstawowym zawodnikiem i rozegrał 31 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył pięć asyst. Mbappe już kolejny sezon z rzędu udowadnia, że jest jedną z największych gwiazd francuskiego klubu. Ma na koncie 28 spotkań, w których strzelił aż 27 goli i zaliczył sześć asyst.

PSG po 24 kolejkach jest liderem tabeli z dorobkiem 57 punktów. Nad drugim Olympique Marsylia ma pięć punktów przewagi.

