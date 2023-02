"To było dla mnie głupie". Iga Świątek reaguje na decyzję organizatora turnieju

Organizatorzy turnieju WTA w Dubaju postawili w tym roku na zupełnie inne piłki. Dotychczas tenisistki grały takimi, jakie są używane podczas US Open. Tym razem doszło do zmiany i będą grać piłkami z Australian Open. Dla Igi Świątek jest to zmiana zdecydowanie na plus. Już w przeszłości negatywnie wypowiadała się o graniu amerykańskimi piłkami.

Iga Świątek komentuje decyzję organizatorów turnieju w Dubaju

Zdaniem Świątek organizatorzy podjęli dobrą decyzję, ponieważ piłkami z AO da się grać pewniej, szybciej i efektowniej. Wersja piłek z US Open była specjalnie dostosowana pod kobiecy tenis, ale zachowywały się one w sposób nieprzewidywalny.

- Tutaj grałyśmy piłkami z US Open, typ dla kobiet. Były naprawdę lekkie i latały jak szalone. Te z Australian Open są bardziej sprężyste. Są dynamiczne, ale nie latają bez kontroli. To właśnie czułam, gdy grałam tymi z US Open. To tylko moja opinia, ale jestem szczęśliwa, że w tym roku wreszcie mamy te same piłki, co na Australian Open, bo co roku musiałyśmy się dostosowywać i zmieniać piłki co tydzień, co było dla mnie dość głupie - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Polska tenisistka już w przeszłości krytykowała granie amerykańskimi piłkami. Negatywnie się o nich wypowiadała m.in. przed startem zeszłorocznego US Open, który ostatecznie wygrała.

- Myślę, że te piłki są okropne. Zwłaszcza po trzech meczach naprawdę ciężkiej gry. Nie możesz nawet uderzyć z prędkością 170 km/h, ponieważ piłka będzie lecieć jak szalona - mówiła w sierpniu.

Numer jeden światowego rankingu dostała w pierwszej rundzie turnieju w Dubaju wolny los. Rywalizację zacznie od drugiej rundy. Jej rywalką będzie Kanadyjka Leylah Fernandez. Świątek uważa, że jeszcze nie jest w szczytowej formie, ale przeciwniczki mają problem, by godnie z nią rywalizować na pełnym dystansie. W trzech meczach w zwycięskim turnieju w Dosze straciła łącznie tylko pięć gemów.

- Odpowiednio wykorzystałam czas po Australian Open i mogłam się zresetować, skupić tylko na pracy nad techniką. I mentalnie również. Ale nie sądzę, że osiągnęłam szczyt, ponieważ przed nami jest wiele całkiem fajnych turniejów, które lubię, jak Rzym, Roland Garros, w zasadzie cały sezon na mączce. Myślę, że po prostu podniosłam swój poziom w porównaniu do Australii, to wszystko - stwierdziła.

Pojedynek Świątek - Fernandez zaplanowano na wtorek na godzinę 16:00 czasu polskiego. Relacja na żywo ze spotkania będzie dostępna na stronie Sport.pl.