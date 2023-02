Obronił rzut karny, a potem runął na murawę. Tragiczna historia z Belgii

Winkel Sport B mierzył się na własnym boisku z SK Westrozebeke. Podczas drugiej gościom przyznano rzut karny. Bramkarz gospodarzy, Arne Espeel, obronił strzał, a następnie padł na murawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Reanimacja i przyjazd służb nie pomogły. Młody bramkarz zmarł

- Piłka wciąż była w grze. Nasz bramkarz wstał tak szybko, jak to możliwe, aby odebrać piłkę, ale potem upadł. To było naprawdę straszne - opowiada asystent trenera Winkel Sport B Stefaan Dewerchin.

Fatalne wieści o Kamilu Piątkowskim. A już była nadzieja, że wróci do kadry

Według relacji "VRT" mecz został natychmiast przerwany, a służby ratunkowe przez pół godziny próbowały reanimować 25-letniego bramkarza na boisku. Następnie został przewieziony do szpitala, ale pomoc na nic się zdała. Młody człowiek zmarł. Przyczyna nie jest jeszcze znana. W poniedziałek nastąpi sekcja zwłok.

- Wszyscy gracze wzięli prysznic po incydencie, a potem usiedliśmy w stołówce - mówi Dewerchin. - Kiedy nadeszła wiadomość, że nasz bramkarz nie żyje, co za niezwykle silny cios. Myślę, że niektórzy gracze nie zdają sobie jeszcze sprawy, co dokładnie się stało - kontynuuje.

Oświadczył się w trakcie meczu. Reakcja partnerki go zszokowała [WIDEO]

Zespół Winkel Sport B składał się w dużej mierze z własnej młodzieży. Jest to zatem prawdziwa grupa przyjaciół, co czyni tę śmierć wyjątkowo trudną. - Nasz bramkarz był również takim dobrym facetem, prawdziwym pogodnym człowiekiem. To naprawdę nierealne, że od nas odszedł

Wszyscy członkowie klubu przejdą w poniedziałek ulicami Sint-Eloois-Winkel w hołdzie dla bramkarza.