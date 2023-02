Polak leci na galę FIFA The Best. Szykuje coś specjalnego. "Jeżeli się uda, będzie bardzo fajnie"

W piątek FIFA ogłosiła wąskie, trzyosobowe, grono zawodników, którzy powalczą o nagrodę imienia Ferenca Puskasa za najładniejszą bramkę w danym roku kalendarzowym. Wśród nich znalazł się Marcin Oleksy, reprezentant Polski w AMP Futbolu. Pozostała dwójka to Dimitri Payet oraz Kylian Mbappe.

Oleksy poleci do Zurychu na wręczenie nagród. Chce zaskoczyć strojem

- Wiara jest w to, że się uda. W mediach się dużo dzieje, ludzie mają ochotę na mnie głosować. Nie zawiodę się i nie będzie miał żalu, jeśli się nie uda, ale jeśli się powiedzie, to będę mega szczęśliwy. Już jestem, że znalazłem się w takim gronie światowej klasy zawodników - tak mówił świeżo po nominacji w rozmowie ze Sport.pl. Wówczas nie wiedział jeszcze, że znajdzie się w wąskim finale, a to sprawia, że będzie mógł udać się do Zurychu na oficjalne wręczenie nagród.

- Bardzo mocno się ucieszyłem i był wielki szał radości. Nie spodziewałem się tego. Z jednej strony słyszałem, że "trójka" może być moja, ale starałem się od tego uciekać myślami. To mega sprawa. Ciężko mi to opisać słowami - opowiada o swojej reakcji w rozmowie z "TVP Sport".

Dla Marcina Oleksego to okazja życia, aby znaleźć się w jednym miejscu z największymi gwiazdami futbolowego świata, a być może nawet odebrać nagrodę. Kto wie, skoro szykuje na tę okazję specjalny strój. - Od dwóch godzin chodzę w garniturze. Pomyślę jeszcze, żeby się wyróżnić. Na pewno nie założę różowego. Mam plan i zobaczymy, czy będę musiał sam naszykować strój, czy pojawi się chętna firma, która będzie chciała mnie ubrać. Porozmawiam z nią o umieszczeniu pewnego logo. Jeżeli się uda, będzie bardzo fajnie - zapowiada polski ampfutbolista.

Gala wręczenie nagród FIFA The Best, w tym dla autora najładniejszego trafienia roku, odbędzie się 27 lutego w Zurychu.