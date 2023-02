Fatalne wieści o Kamilu Piątkowskim. A już była nadzieja, że wróci do kadry

Kamil Piątkowski w zimowym okienku transferowym został wypożyczony z Red Bull Salsburg do KAA Gent. Polski stoper od razu wskoczył do pierwszego składu belgijskiej ekipy. Zaliczył nawet asystę w swoim drugim występie dla Gent w meczu przeciwko St. Truiden. Piątkowski wyszedł również od pierwszej minuty w sobotnim meczu przeciwko KVC Westerlo.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Uraz Kamila Piątkowskiego w zwariowanym meczu

Drużyna Piątkowskiego już w 14. minucie wyszła na prowadzenie, ale dwie minuty później było już 1:1. Jednak w 30. minucie Gent ponownie było na prowadzeniu, a asystę drugiego stopnia przy golu Emmanuela Gifta zaliczył polski obrońca. Za to pięć minut później nie popisał się pod własną bramkę i nie upilnował Nacera Chadliego, który wyrównał stan rywalizacji.

Druga połowa rozpoczęła się fatalnie dla Gentu i Piątkowskiego. W 47. minucie było 3:2 Westerlo, a w 52. minucie 22-latek opuścił boisko z powodu urazu. Sam poprosił o zmianę i wydarzyło się to bez udziału rywala. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:3, ponieważ Gent wyrównało w 66. minucie.

Belgijskie media na razie nie informują, co dokładnie dolega Kamilowi Piątkowskiemu. Pozostaje mieć nadzieję, że nie jest to nic groźnego. To właśnie różnorakie kontuzje i urazy sprawiły, że Polak nie potrafił złapać ciągłości i formy, występując w RB Salzburgu.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

W obecnym sezonie Piątkowski wystąpił w pięciu meczach w barwach KAA Gent. Wcześniej zaliczył również cztery występy w drużynie z Salzburga.

Drużyna z Gandawy zajmuje piąte miejsce w tabeli i jest w grupie zespołów, które będą walczyły o Ligę Konferencji Europy. Do czwartego Club Brugge tracą trzy punkty.