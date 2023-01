Zdobyły Superpuchar Hiszpanii. Wideo kuriozalnej ceremonii bije rekordy [WIDEO]

Rok 2023 rozpoczął się dla FC Barcelony w świetny sposób. Najpierw drużyna mężczyzn wygrała aż 3:1 z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, gdzie jednym z bohaterów był Robert Lewandowski, a następnie ich wyczyn powtórzyły kobiety. Panie z Katalonii pokonały w tych rozgrywkach Real Sociedad 3:0. O meczu stało się głośno jednak nie z powodu wyniku.

Piłkarki FC Barcelony musiały same odebrać medale

Wszystko przez ceremonię "wręczenia" medali. "Wręczenia", gdyż zawodniczki z FC Barcelony same musiały podchodzić i odbierać należne im odznaczenia po wygranym finale. Na nagraniu doskonale widać, jak panie po kolei podchodzą do stoiska z medalami i z mniej lub bardziej zakłopotanymi wyrazami twarzy zabierają wyróżnienia. Wideo z wydarzenia szybko stało się hitem sieci. Na ten moment na Twitterze obejrzało je prawie trzy miliony użytkowników.

Jak informuje "Mundo Deportivo", wszystko przez to, że na stadionie w San Sebastian znajdowało się kilku przedstawicieli hiszpańskiej federacji, ale... nie było żadnego kierownika. Wobec tego zwyciężczynie postanowiły, nie czekać aż ktoś łaskawie się zjawi i same wzięły to, co im się należało. Jest to ogromna kompromitacja hiszpańskiego związku, który najwyraźniej zlekceważył te rozgrywki.

FC Barcelona nim sięgnęła po Superpuchar zmierzyła się w półfinale z żeńską drużyną Realu Madryt. Piłkarki z Katalonii, są aktualnymi mistrzyniami kraju i wyszły zwycięsko z wymagającego z tego starcia, ale do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka, po której wygrały aż 3:1. Z kolei zawodniczki Realu Sociedad pokonały Sporting Huelva 1:0.