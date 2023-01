Hiszpanie zachwyceni Lewandowskim. Dostrzegli coś nowego

Zawodnicy FC Barcelony po raz czternasty w historii klubu wygrali Superpuchar Hiszpanii. W Arabii Saudyjskiej zdecydowanie pokonali Real Madryt 3:1, a do trzeciej minuty doliczonego czasu gry prowadzili 3:0. Gole strzelali Gavi (33.), Robert Lewandowski (45.) oraz Pedri (69.), a dla przegranych Karim Benzema. Polski napastnik oprócz gola miał również asystę.

Robert Lewandowski chwalony przed hiszpańskie media

Roberta Lewandowskiego docenił dziennik "Mundo Deportivo", który nazwał go "bohaterem przyćmionym i cierpiącym". Hiszpanie nie mogą się go nachwalić, a w grze Polaka dostrzegli coś nowego. "To był mecz zdecydowanego Roberta Lewandowskiego. Brutalnego dla przeciwników" - czytamy. Kapitan reprezentacji Polski nie miał jednak łatwego zadania. Obrońcy Realu Madryt grali wyjątkowo agresywnie i obawiano się, że skończy się to urazem napastnika, ale ostatecznie do niczego poważniejszego nie doszło.

"Postawa Lewandowskiego zasługuje na szczególne uznanie, bo prawie całe spotkanie rozegrał z bólem żeber po starciu z Ederem Militao. Nawet musiał mu pomagać fizjoterapeuta. Kiedy jednak musiał zetrzeć się z brazylijskim środkowym obrońcą, zapominał o niedogodnościach." - czytamy w artykule.

Polak już wcześniej był chwalony przez "Mundo Deportivo". Przy jego nazwisku był tytuł "Decydujący". "W tym sezonie w Barcelonie gole wymawia się po polsku, nawet jeśli dzieje się to w Arabii Saudyjskiej. W pierwszej połowie miał cztery świetne zagrania: strzał głową, potem w słupek po obronie Courtoisa, asystę do Gaviego przy 1:0 i gola na 2:0." - pisał dziennik tuż po meczu z Realem Madryt.

FC Barcelona nie będzie miała zbyt wiele czasu na świętowanie niedzielnego triumfu. Już w czwartek 19 stycznia zmierzy się w 1/8 finału Pucharu Króla z AD Ceuta FC. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:00. Tego samego dnia Real Madryt zagra na wyjeździe z Villarrealem.