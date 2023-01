We wtorek 24 stycznia na oficjalnej konferencji prasowej Cezary Kulesza ma przedstawić nowego selekcjonera kadry. W zeszłym tygodniu TVP Sport poinformowało, że ma to być Paulo Bento. Temu w rozmowie z Fabrizio Romano zaprzeczał agent portugalskiego trenera. To może oznaczać, że Bento nie obejmie polskiej kadry.

Według Kołtonia Bento i Petković są dogadani

Natomiast według Romana Kołtonia z "Prawdy Futbolu", prezes PZPN dogadał się z dwoma szkoleniowcami - właśnie Paulo Bento oraz Vladimirem Petkoviciem.

- Petković dogadany, Bento też. Dokładnie tak jest. Ja wiem, że Fabrizio Romano podaje, że agent Bento zaprzecza, iż ten wybiera się do Warszawy, natomiast wszystkie szczegóły zatrudnienia Paulo Bento i Vladimira Petkovicia, ich kontrakty, są uzgodnione. Cezary Kulesza może jednak zaskoczyć - powiedział Kołtoń w trakcie programu na żywo na swoim kanale "Prawda Futbolu" w rozmowie z Marcinem Lepą, dziennikarzem "Polsatu Sport".

Kilka minut później dziennikarz jeszcze raz podkreślił: - Paulo Bento i Vladimir Petković to uzgodnione kandydatury z Polskim Związkiem Piłki Nożnej co do objęcia reprezentacji Polski - stwierdził.

Od ostatniego spotkania biało-czerwonych z Francją na mundialu w Katarze minęło już 50 dni, a od początku roku pozostają oni bez selekcjonera po tym, jak nie został przedłużony kontrakt z Czesławem Michniewiczem. Już w marcu czekają polską kadrę pierwsze mecze eliminacji mistrzostw Europy. Pod wodzą nowego trenera Polacy zmierzą się z Czechami na wyjeździe oraz z Albanią u siebie.