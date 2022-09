Wzruszający gest Polaków przed meczem MŚ. Pokazali klasę

Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej bierze udział w mundialu, który odbywa się w Budapeszcie. Do tej pory nasza kadra radzi sobie bardzo dobrze. W fazie grupowej pokonała Kostarykę (8:0), Maroko (6:0) i Słowenię (2:0). W czwartek rozegrała ostatni mecz z Litwą.

REKLAMA

Zobacz wideo Samochód Lewandowskiego został otoczony. "Mnie to przeraziło"

Reprezentacja Polski solidaryzuje się z Ukrainą

Przed rozpoczęciem tego spotkania Polacy wraz z Litwinami stanęli razem na boisku, trzymając flagę Ukrainy. Ten gest miał na celu okazanie solidarności z narodem ukraińskim, który pogrążony jest w wojnie z Rosją. Razem z nimi na boisku pojawili się także kapitanowie reprezentacji naszego wschodniego sąsiada, którzy po wysłuchaniu hymnów pozowali wspólnie z Polakami i Litwinami do zdjęcia.

Ostatecznie reprezentacja Polski pokonała Litwę 4:1 i dzięki temu zajęła pierwsze miejsce w grupie z kompletem zwycięstw. W 1/8 finału zmierzy się z Anglią. Spotkanie zaplanowane jest na piątek o 20:05. Mecz można będzie obejrzeć na Facebooku Playerna.pl.

Odrzucił ofertę najbogatszego klubu świata. Woli YouTube'a. "To by mnie zabiło"

O Ukrainie nie zapomina także Iga Świątek, która chętnie angażuje się w pomoc. W lipcu zorganizowała turniej "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Zebrane pieniądze przekazała na pomoc dzieciom poszkodowanym przez wojnę. - Jestem Polką, a w mojej ojczyźnie po prostu pomagamy ofiarom wojny. Wprawdzie spędzam więcej czasu na turniejach niż w domu, ale wiem, że musimy pozostać zjednoczeni. Pragnę przypomnieć ludziom, że inwazja nadal trwa. To naprawdę bardzo istotne dla mnie, by pomagać ofiarom wojny, ponieważ trwa ona tuż obok mojego kraju - powiedziała Świątek w rozmowie z NBC po zwycięstwie w US Open.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Oto jedyny niepokonany kraj w europejskich pucharach. Zaskoczenie