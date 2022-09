Grzegorz Krychowiak kpi z Edena Hazarda. Wykorzystał Lewandowskiego

Grzegorz Krychowiak ma już za sobą debiut w nowym klubie Al-Shabab. To w Arabii Saudyjskiej będzie się przez najbliższe miesiące przygotowywał do mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak dziś wygląda Ze Roberto. WOW!

32-latek w wolnych chwilach poza piłką nożną, aby wyładować niepotrzebne napięcie lubi często wejść w dyskusje z kibicami na Facebooku, czy też zażartować na Instagramie lub Twitterze. W środę postanowił zakpić z Edena Hazarda, doceniając przy tym wielkość Roberta Lewandowskiego.

Oficjalnie: Piłkarz BVB podążył śladem Haalanda i idzie do Manchesteru City

- Lewy strzelił w La Liga 4 gole w 3 meczach, tyle co Eden Hazard, który gra w Realu 4 sezon - napisał Krychowiak.

Robert Lewandowski świetnie wszedł w rozgrywki La Liga. Polak został nawet nominowany do nagrody gracza miesiąca w lidze hiszpańskiej. Już 3 września czeka go kolejny bardzo ważny mecz, ponieważ FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Sevillą, która mimo tego, że jest obecnie bez formy to nie można jej lekceważyć.

Eden Hazard z kolei zaliczył bardzo duży regres w stosunku do jego gry w Chelsea. Belg przychodząc do Realu za ponad 100 milionów euro miał być gwiazdą numer jeden, a okazał się jednym z największych transferowych niewypałów w historii piłki nożnej. 31-latek zapowiadał, że obecny sezon ma być dla niego przełomowy, w czym koledzy z drużyny chcą mu pomóc. W meczu z Celtą Vigo wygranym przez Real Madryt 4-1 Karim Benzema oddał mu nawet rzut karny, lecz Hazard fatalnie go wykonał pogrążając się jeszcze bardziej.

Lewandowski znów zachwyca. "Najlepsza asysta. Najlepszy gol"