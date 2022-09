Trener Juventusu przekazał informacje ws. kontuzji Szczęsnego. Krótko i konkretnie

Juventus objął prowadzenie w 9. minucie, gdy pięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Dusan Vlahović. W końcówce meczu Spezię dobił Arkadiusz Milik. Przy obu straconych golach Bartłomiej Drągowski nie miał nic do powiedzenia. "La Gazzetta dello Sport" dużo uwagi poświęciła Jakubowi Kiwiorowi, który otrzymał najwyższą notę spośród przegranych (z graczy Juve tylko Vlahović otrzymał także "7"). Dobrych wspomnień ze środowego spotkania nie ma Wojciech Szczęsny, który nabawił się urazu pod koniec pierwszej połowy.

Kilka minut wystarczyło, by Arkadiusz Milik kupił Włochów

Po jednej z interwencji bramkarz Juve tak niefortunnie upadł, że skręcił sobie kostkę. Uraz stawu skokowego sprawił, że musiał zejść z boiska, a w dodatku został zniesiony na noszach. Wygląda jednak na to, że nic groźnego się mu nie przytrafiło.

Już podczas meczu, Mateusz Święcicki, komentator Eleven Sports, cytował wiadomości od Szczęsnego, że "wszystko będzie dobrze". Po ostatnim gwizdku zabrał głos także Massimiliano Allegri.

- Na szczęście nie doszło do złamania. Pierwsza diagnoza mówi tylko o stłuczeniu kostki - przekazał trener Juventusu na łamach Sky Sport.

Swoje pięć groszy dorzucił Łukasz Wiśniowski, dziennikarz Canal Plus, a prywatnie przyjaciel reprezentanta Polski. "Wszystko wskazuje na to, że kontuzja Wojtka Szczęsnego to nic poważnego. Rezonans nie wykazał żadnego uszkodzenia kostki. Trochę ucierpiało podbicie. Kilka dni i powinien wrócić do treningów" - przekazał na Twitterze.

Szczęsny z urazem. Kto go zastąpi?

Szczęsny ma pecha już od początku sezonu. W pierwszych dniach sierpnia uszkodził bowiem mięsień przywodziciela długiego lewego uda i nie mógł bronić przez trzy tygodnie. Teraz znowu wypada. Jego miejsce zajmie Mattia Perin, który zbiera dobre recenzje już od letnich sparingów Juve. Po czterech kolejkach Serie A "Stara Dama" ma na koncie 10 punktów.