David Beckham zachwycił świat. Ten gol przeszedł do historii [WIDEO]

Manchester United przeżywa obecnie poważny sportowy kryzys, a drużyna po dwóch meczach nowego sezonu znajduje się na dnie tabeli Premier League. 17 sierpnia fani "Czerwonych Diabłów" mogą jednak nieco zapomnieć o aktualnych troskach i wrócić pamięcią do czasów, gdy ich ukochany zespół był na szczycie angielskiego futbolu. Dokładnie dziś mija bowiem 26 lat od jednego z najbardziej pamiętnych występów United. Meczu z Wimbledonem, w którym młodziutki David Beckham zadziwił świat.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

David Beckham 26 lat temu zadziwił świat. Zdobył jedną z najpiękniejszych bramek w historii Premier League

Wyjazdowy mecz z Wimbledonem otwierał sezon dla Manchesteru United. Sezon bardzo udany, gdyż zakończony zdobyciem mistrzostwa Anglii. Piłkarze Sir Alexa Fergusona zainaugurowali rozgrywki w imponującym stylu. Po 58. minutach prowadzili 2:0, dzięki trafieniom Erica Cantony i Denisa Irwina. Gdy mecz gra zbliżała się ku końcowi, show skradł natomiast wspomniany Beckham.

Promocja w PSG. Klub oddaje piłkarza za 12 mln euro. Zapłacili za niego 37 mln

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Pomocnik, który jeszcze wtedy nie był największą gwiazdą światowego futbolu i dopiero wchodził do pierwszej drużyny United, w 90. minucie przejął piłkę na własnej połowie. Podprowadził ją kilka metrów do linii środkowej boiska, a następnie oddał strzał na bramkę Wimbledonu. Ku zaskoczeniu wszystkich, idealnie uderzona piłka przeleciała nad głową Neila Sullivana i wylądowała w siatce. Beckham uniósł ręce wysoko ku górze i się uśmiechnął. Wówczas nie wiedział jeszcze, że bramka ta przejdzie do historii.

21-letni wówczas Beckham zapewnił Manchesterowi zwycięstwo 3:0. Był to jeden z pierwszych magicznych momentów w karierze, która z każdym kolejnym sezonem nabierała niesamowitego tempa. Dla United "Becks" rozegrał blisko 400 meczów i zdobył wszystkie najważniejsze tytuły z Ligą Mistrzów na czele. Zdobył także wiele kapitalnych bramek, jednak żadna dziś nie jest wspominana z takim sentymentem i podziwem, jak ta przeciwko Wimbledonowi.

Warto przytoczyć także anegdotę dotyczącą całej sytuacji. Sir Alex Ferguson przyznał kiedyś, że Beckham już wcześniej w meczu z Wimbledonem próbował oddać podobny strzał. Legendarnemu menadżerowi nie spodobało się to, że jego młody podopieczny w ten sposób rozstaje się z piłką i rozważał nawet zdjęcie go z boiska. Ostatecznie jednak tego nie zrobił, a reszta jest historią.

Anna Lewandowska reaguje na rewelacje "L'Equipe". "To bzdura"