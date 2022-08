Wiadomo, która stacja pokaże rewanż Slavia - Raków w el. LKE

Raków Częstochowa w IV rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy zmierzy się ze Slavią Praga. Pierwszy mecz już w czwartek o 18:00 w Częstochowie. Za tydzień zaś piłkarze Marka Papszuna pojadą na decydujące starcie do Pragi. Oba mecze będzie można zobaczyć w otwartej telewizji. Telewizja Polska poinformowała bowiem o pozyskaniu praw do transmisji z rewanżu.

