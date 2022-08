Grzegorz Sandomierski znalazł nowy klub. Znów wyjeżdża z Polski

Grzegorz Sandomierski w poprzednim sezonie bronił dostępu do bramki Górnika Zabrze. W drużynie ze Śląska zanotował 22 występy. Wpuścił 32 gole, a pięć razy udało mu się zachować czyste konto. Wraz z końcem czerwca jego umowa dobiegła końca, a klub nie zdecydował się jej przedłużyć i 32-latek został wolnym zawodnikiem.

Grzegorz Sandomierski znowu opuszcza Polskę. Tym razem zagra w Grecji

Po kilku tygodniach wyjaśniło się, gdzie Sandomierski będzie kontynuował karierę. Otóż zaliczy kolejny już wyjazd za granice Polski. Ogłoszono, że związał się z beniaminkiem greckiej ekstraklasy - APO Levadiakos. Podpisał umowę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku. Szansę na debiut Sandomierski będzie miał już w najbliższy weekend. Wówczas Levadiakos zmierzy się z Arisem Saloniki w pierwszym meczu nowego sezonu.

Dla doświadczonego bramkarza będzie to już kolejny ciekawy przystanek w karierze. Do tej pory zwiedził bowiem poza Polską w sumie cztery kraje. W 2011 roku przeniósł się z Jagiellonii do KRC Genk. Z belgijskiego klubu wypożyczony był do angielskiego Blackburn i chorwackiego Dinama Zagrzeb. Później grał także w rumuńskim CFR Cluj.

Co ciekawe, w ekipie z Liwadii bramkarz spotka dwóch zawodników, których polscy kibice doskonale znają z boisk Ekstraklasy. Kilka dni temu do drużyny dołączył były pomocnik Wisły Kraków Michal Skvarka. Od lutego 2021 roku gra tam także Themistoklis Tzimopoulos, były stoper Korony Kielce.

