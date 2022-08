FC Barcelona znowu przesadziła. Wpis o Lewandowskim zadziwił kibiców

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony wywołał ogromne poruszenie, nie tylko wśród polskich kibiców. Hiszpańscy fani klubu ze stolicy Katalonii byli zachwyceni, że Joan Laporta zdołał zrobić wszystko, aby znaleźć środki na sprowadzenie jednego z najlepszych piłkarzy świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Wieczysta i Smuda zatrzymani przez najmłodszego trenera w Polsce. "Boisko zweryfikowało"

Niefortunne porównanie na profilu Barcy na Twitterze

Zachwyt wynikający z transferu Lewandowskiego dostrzegalny był już podczas prezentacji Polaka na Camp Nou. Na trybunach zasiadło wówczas ponad 57 tysięcy fanów, którzy przywitali byłego gwiazdora Bayernu Monachium. Fascynacja tym ruchem widoczna jest do teraz również w mediach społecznościowych klubu.

We wtorek na oficjalnym profilu FC Barcelony na Twitterze pojawił się wpis, na którym widać zbitkę dwóch zdjęć. Na górnym dominuje były znakomity pomocnik Barcy Andres Iniesta, który walczy z czterema piłkarzami Realu Madryt. Niżej pokazano Roberta Lewandowskiego w bardzo podobnej sytuacji, gdy wokół niego znajdowało się czterech graczy Rayo Vallecano.

Takie porównanie niespecjalnie spodobało się kibicom. Wielu uznało, że to zdecydowanie zbyt duża przesada, aby porównywać zarówno Iniestę do Lewandowskiego, a także zestawiać zdjęcia z meczów z zupełnie innymi rywalami. Internauci nie mogli uwierzyć, że akcję Iniesty ze starcia z Realem Madryt można było porównać do Polaka, który walczył z piłkarzami Rayo Vallecano.

Nie pierwszy wpis, który wywołał mieszane reakcje

Praktycznie od początku pobytu Lewandowskiego w Barcelonie kibice mają sporo zastrzeżeń co do jakości publikowanych przez klub treści w mediach społecznościowych. Sporo reakcji wywołała między innymi grafika, na której przedstawiono Polaka w koszulce nowej drużyny. Wokół niego zamieszczono wiele serduszek w klubowych barwach, co nie do końca spodobało się internautom.

Pogoń Szczecin ma nowy, piękny stadion. I tylko jeden, duży problem

Podczas przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczonych spore niezrozumienie wśród kibiców wywołała również seria publikacji ze zdjęciami piłkarzy Barcy. Nie byłoby w nich nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zawodnicy byli przedstawieni... w mikroskopijnej formie. Takie fotografie również spotkały się z niezbyt dobrym odbiorem.