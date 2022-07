Robert Lewandowski debiutuje. Gdzie i o której oglądać Barcelona - Real Madryt? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Robert Lewandowski został niedawno ogłoszony nowym zawodnikiem Barcelony. Hiszpanie wydali na Polaka 50 milionów euro. Napastnik podpisał z klubem czteroletnią umowę, na mocy której zarobi dziewięć milionów euro rocznie.

Debiut Lewandowskiego w meczu Real Madryt - Barcelona

Barcelona obecnie przygotowuje się do nadchodzącego sezonu w Stanach Zjednoczonych. Hiszpański klub ma za sobą już jedno spotkanie towarzyskie. W środę podopieczni Xaviego zmierzyli się z Interem Miami. Piłkarze katalońskiego zespołu nie dali rywalowi najmniejszych szans i wygrali to starcie aż 6:0. Na listę strzelców wpisali się Pierre-Emerick Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay oraz Ousmane Dembele. Na boisku zabrakło Roberta Lewandowskiego. Napastnik pojawił się natomiast na przedmeczowej rozgrzewce i został bardzo ciepło przywitany przez kibiców.

Fanom nie wystarcza jedynie obserwowanie trenującego Lewandowskiego i nie mogą się doczekać jego debiutu w nowym klubie. Ma on nastąpić w meczu Barcelony z Realem Madryt. Starcie zaplanowane jest na niedzielę o 5:00 czasu polskiego. Dla mistrza Hiszpanii będzie to pierwszy mecz na tournee w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim spotkaniu pomiędzy tymi drużynami lepsza okazała się Barcelona, która ograła Real aż 4:0. Teraz podopieczni Ancelottiego będą mieli okazję do rewanżu. Choć jest to tylko mecz towarzyski, emocji z pewnością nie zabraknie i obie drużyny zrobią wszystko, aby je wygrać.

Mecz Real Madryt - Barcelona. Gdzie oglądać to spotkanie? [Transmisja TV, stream online]

Mecz Realu Madryt z Barceloną odbędzie się w niedzielę o 5:00 czasu polskiego. Spotkanie będzie można obejrzeć w Polsacie Sport oraz w Polsat Box Go. Powtórka zostanie wyemitowana tego samego dnia o 10.00.

