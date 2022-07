Tak Andrij Szewczenko nazwał zachowanie Polaków

W sobotę w Tauron Arenie miało miejsce zorganizowane przez Igę Świątek charytatywne wydarzenie "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Udział wzięły w nim polskie gwiazdy, ale również Serhij Stachowski i Elina Svitolina, która była sędzią w meczu liderki rankingu WTA z legendą polskiego tenisa, Agnieszką Radwańską. W Krakowie pojawił się także były ukraiński piłkarz, Andrij Szewczenko.

"Idze należą się duże podziękowania. Ale także wszystkim Polakom"

Legenda ukraińskiej piłki podczas wydarzenia podziękowała Świątek za wsparcie. Były napastnik wyraził też ogromny zachwyt postawą Polaków wobec jego kraju i rodaków. - Idze należą się duże podziękowania. Ale także wszystkim Polakom. Jesteście wspaniali. Wasza solidarność jest niezwykła. Iga pokazuje, że wie, jak zorganizować wydarzenie, dzięki któremu uda się zgromadzić środki dla Ukraińców, także naszych zawodników. Widziałem wiele inicjatyw wielu zawodników, również Roberta Lewandowskiego. Ale szczególnie tych pochodzących z polskiego narodu i naszych polskich przyjaciół. To, jak nas przyjmujecie, to jak pomagacie, jest niesamowite. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc - stwierdził zawodnik.

Zwycięzca Ligi Mistrzów z AC Milan z 2003 roku opowiedział również jak wybuch wojny wpłynął na niego. - W moim życiu nagle wszystko się zmieniło. A teraz jestem tutaj i chcę mówić o tym, że taka sytuacja mogła się zdarzyć w kraju każdego z was. Od kiedy tylko wojna się zaczęła, pytam się, co właściwie dzieje się w moim kraju. I wciąż nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi. To po prostu nie ma sensu. Teraz musimy walczyć o naszą przyszłość i nasz kraj, a także o naszą demokrację. To jest nasz wybór na ten czas - mówił Szewczenko.

W najbardziej wyczekiwanym pojedynku w Tauron Arenie lepsza okazała się Radwańska, która w jednosetowym starciu pokonała Świątek 6:4. W meczu deblowym górą była z kolei młodość, bowiem liderka rankingu WTA w parze z Martynem Pawelskim pokonała duet Radwańska/Stachowski.