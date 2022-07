Sensacyjne wiadomości ws. transferu Michała Karbownika

Michał Karbownik poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Olympiakosie Pireus, w którym rozegrał łącznie 19 spotkań. Pomocnik wrócił już do swojego klubu Brighton & Hove Albion i zdążył zaprezentować się w sparingu z Royale Union Saint-Gilloise. Zawodnik może jednak ponownie zostać wypożyczony, a jak donosi portal Interia.pl jego pozyskaniem zainteresowane są Lechia Gdańsk i Legia Warszawa.

Karbownik nie w Legii, a wybierze Lechię albo Węgry?

Karbownik aktualnie przygotowuje się z Brighton do kolejnego sezonu. Jak donosi Interia.pl zawodnik jest jednak zdecydowany na ponowne wypożyczenie, a priorytetem dla niego jest gra na środku pomocy. Taką możliwość miałaby mu dać Lechia Gdańsk, która widzi go w swoim składzie właśnie na tej pozycji. Podobnie jak VSC Debreczyn, które również jest zainteresowane jego pozyskaniem - to siódma drużyna poprzedniego sezonu ligi węgierskiej.

Do gry o Karbownika ponownie włączyła się też Legia Warszawa, która wznowiła rozmowy z zawodnikiem. Były klub chciałby jednak, aby powrócił on do szeregów stołecznej drużyny jako wzmocnienie linii defensywy. Jako prawego obrońcę Karbownika widzi u siebie również Schalke Gelsenkirchen. Z tego względu Karbownikowi jest bliżej do Lechii oraz Debreczyna. Jego przyszłość powinna rozstrzygnąć się do końca lipca.

Wypożyczenie do polskiego klubu byłoby powrotem Karbownika do Ekstraklasy. Swoją karierę seniorską rozpoczynał on w rezerwach Legii. W drugim zespole grał w latach 2016-2019, by w kolejnym sezonie walczyć z pierwszą ekipą na ekstraklasowych boiskach. W 2020 roku pomocnik został zawodnikiem Brighton, jednak pozostał w Polsce i sezon rozegrał na wypożyczeniu w Legii. Później przyszedł niezbyt udany rok w Olympiakosie, w którym Karbownik częściej prezentował się w drugim zespole.

